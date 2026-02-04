Gobernador de Córdoba salvó en dramático rescate a un motociclista en medio de las inundaciones del río San Jorge

Dramático rescate protagonizó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, junto a su esquema de seguridad, al auxiliar a un motociclista que estuvo a punto de ahogarse en medio de la fuerte corriente generada por las inundaciones en la vía La Apartada–Montelíbano, tras el desbordamiento del río San Jorge. El hecho ocurrió en plena emergencia por lluvias, cuando el departamento pasó oficialmente de Alerta Naranja a Alerta Roja por la magnitud de los eventos climáticos.

Según se conoció, el mandatario se desplazaba por el sector cuando observó a un hombre, identificado como Jesús, atrapado con su motocicleta en una zona completamente inundada. Sin dudarlo, el gobernador y varios miembros de su equipo descendieron del vehículo oficial y, en medio de la corriente, lograron sujetarlo y ponerlo a salvo, evitando que fuera arrastrado por el caudal. La escena quedó registrada por testigos y se convirtió en símbolo del drama que viven cientos de familias en Córdoba.

Video del rescate: gobernador de Córdoba auxilia a hombre a punto de ahogarse durante emergencia por lluvias

Tras el rescate, Zuleta reiteró el llamado a extremar las medidas de prevención y a no transitar por vías anegadas. “No podemos subestimar la fuerza del agua. Hoy salvamos una vida, pero debemos evitar nuevas tragedias”, expresó, al tiempo que pidió a la ciudadanía acatar las recomendaciones de las autoridades durante esta temporada de lluvias.

Córdoba atraviesa una de las peores emergencias hidrometeorológicas de las últimas décadas. Las intensas precipitaciones en el Caribe colombiano provocaron el desbordamiento de la represa de Urrá y de los principales ríos del departamento, entre ellos el Sinú, el San Jorge y el Canalete, afectando a más del 70 % de los municipios. En zonas costeras, además, se registran olas superiores a los 2,4 metros, lo que agrava el riesgo para comunidades ribereñas.

En entrevista con Mañanas Blu, el gobernador calificó la situación como “una catástrofe regional sin precedentes”, al advertir no solo por las vidas en riesgo, sino por el impacto socioeconómico que dejarán las inundaciones. “Miles de familias lo han perdido todo: viviendas, cultivos, animales y pequeños comercios”, señaló.

Uno de los puntos más críticos es la represa de Urrá, cuyas turbinas fueron cerradas para evitar un mayor vertimiento, aunque el embalse ya superó su cota máxima. Las aguas liberadas impactan directamente a los municipios del medio y bajo Sinú, extendiendo las inundaciones hacia Ayapel, La Mojana y la depresión Momposina, regiones históricamente vulnerables.

Zuleta también lanzó críticas al Gobierno Nacional por la falta de planes preventivos y la lentitud institucional en la gestión del riesgo. “Es más rentable prevenir que atender emergencias, pero seguimos reaccionando tarde”, afirmó, al proponer una descentralización de entidades como la ANLA para fortalecer la respuesta en territorios afectados.

Ante el panorama, el gobierno departamental declaró calamidad pública, lo que permitirá agilizar la contratación y el envío de ayudas humanitarias. En las labores participan el Ejército Nacional, la Policía, la Defensa Civil, la Cruz Roja y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Finalmente, el gobernador anunció que redirigirá recursos de infraestructura para la reactivación económica de las comunidades damnificadas y pidió solidaridad nacional. “Esta no es una tragedia política, es una tragedia humana. Hoy Córdoba necesita del país entero”, concluyó.