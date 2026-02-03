“No nos van a intimidar”: Iván Cepeda se lanza fuerte mensaje sobre proceso del CNE para decidir su participación en la consulta

En medio del proceso que definirá si el senador y candidato presidencial Iván Cepeda puede participar en las consultas interpartidistas del 8 de marzo, el candidato presidencial publicó un video pronunciándose al respecto y hablando de “maniobras” por parte de detractores que buscarían debilitar su candidatura y otras del Pacto Histórico ad portas de las elecciones legislativas.

“Soy un dirigente político muy curtido en estas lides”

El candidato de izquierda afirmó que él y su partido han sido blanco de “esfuerzos, campañas y maniobras” para “intentar debilitar y destruir” su proyecto, señalando que esto sucede “a medida que el Pacto Histórico se consolida como la principal fuerza política del país”.

Cepeda aseguró que entre las estrategias en su contra se encuentra la intención de “vetar” su participación en la consulta, decisión que aún no se ha tomado por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Igualmente criticó la impugnación de listas a la Cámara de Representantes, como sucedió con la revocatoria de la lista del Valle del Cauca por parte de dicha institución.

“Son claramente maniobras tramposas, y eso lo saben nuestros adversarios. Pero nosotros respondemos con serenidad, no nos van a intimidar. Yo soy un dirigente político muy curtido en estadas lides”, dijo Cepeda, y envió un mensaje directo a quienes llama sus detractores: “Si creen que con esa clase de artimañas lograrán que desista nuestro electorado, se equivocan gravemente. Por el contrario, aumenta la indignación en el país por esta violación de los derechos políticos del Pacto Histórico.”

Iría directamente a primera vuelta

Después de expresar su inconformidad, Cepeda afirmó que, en caso de no recibir el aval para ir a la consulta del Frente por la Vida, iría directamente a la primera vuelta. “Lo voy a decir (...) sin altisonancias, sin gritos, sin estridencias: si nos impiden ir a consulta vamos directamente a primera vuelta y los vamos a vencer”, subrayó con contundencia.

El senador hizo un llamado a sus simpatizante a salir a marchar a las calles. “Sin ningún tipo de amedrentamiento, de temor, vamos por la victoria”, recalcó, y reiteró la convocatoria de su campaña a una concentración en la Plaza de Lourdes, Bogotá, a las 3:00 p.m. este mismo martes 3 de febrero.