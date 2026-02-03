Las fuertes lluvias arrasaron con un puente en Necoclí y mantienen en alerta a la población del Urabá antioqueño

Las fuertes lluvias que azotan el país siguen causando estragos en el territorio colombiano. En la mañana del 3 de febrero el susto fue para los habitantes de Necoclí, municipio del Uraba antioqueño, con la caida de un importante puente a causa de la crecida del río.

Cierre en la vía Necoclí - Montería

El hecho se dio en el puente que atraviesa el río Mulatos y dejó sin paso la vía nacional entre Necoclí y San Juan del Uraba. La estructura colapsó por la fuerza del caudal del río en medio de la emergencia invernal que ha afectado a la región.

Horacio Gallón, secretario De Infraestructura Física de Antioquia, confirmó la situación desde el lugar del colapso, aclarando que el puente está a cargo del Instituto Nacional de Vías. Además, le solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que “disponga urgentemente de un puente militar para habilitar el paso en la vía nacional Necoclí - Monteria”.

Graves inundaciones en Urabá

Esta región lleva cerca de cuatro días con lluvias fuertes y sostenidas que han causado inundaciones y desbordamientos de ríos y quebradas. Según estimaciones, más de 1.500 familias se han visto afectadas y requieren ayudas, pues, además, se han perdido miles de cultivos y enseres de las viviendas afectadas por el agua.