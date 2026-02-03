Petro le entregó a Trump información y nombres de estructuras del narcotráfico para que la lucha sea en cooperación

El presidente Gustavo Petro reveló que durante la reunión que sostuvo este martes, 3 de febrero, con el presidente Donald Trump en La Casa Blanca, le entregó información y nombres de estructuras del narcotráfico a las que deben combatir de maneja conjunta.

La reunión duró más de una hora y según el mandatario de los colombianos, le explicó a Trump desde dónde es que operan los grandes capos del narcotráfico actualmente.

También le puede interesar: “Me pareció fantástica”: Trump rompió el silencio y se refirió a la conversación con Petro

Petro reveló que le entregó información y nombres de narcos a Trump

“Tanto Venezuela como Colombia, como los mismos Estados Unidos han perdido, realmente habrían de hacer ya el cálculo económico durante todos estos años por bloquearnos. El mismo Trump lo dijo. Y me sorprendió porque yo tenía otras ideas. Pero ¿por qué pusieron las sanciones tan tontas? Pero yo también digo lo mismo. ¿Y eso para qué? matarnos de hambre, sin soluciones para el conjunto, es lo más antieconómico e irracional que he visto“, dijo Petro durante la rueda de prensa.

Aseguró que por esa razón lo primero que hizo cuando llegó a la presidencia fue abrir la frontera, “hoy 1500 millones de dólares cruzan y puede ser mucho más, y lo que cruza es fundamentalmente comida”.

“En cambio lo que sé, es que cuando se cerró la frontera lo que más se comercializaba entre los dos países fue cocaína. Es irracional lo que se hizo", agregó.

En relación al narcotráfico, Petro aseguró que “volví a repetir lo mismo, hay que ir sobre los capos. En Estados Unidos hay una creencia, incluso, que penetra el cuerpo de inteligencia y la política igual en Colombia (...) La primera línea del narcotráfico vive en Dubai, en Madrid, en Miami. Lo conocen en las agencias de los Estados Unidos. Le pasé sus nombres al presidente Trump, sus lazos más allá de de sí mismos".

Petro insistió en que “sus capitales están fuera de Colombia y hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencias de muchos sectores del mundo, está propuesto y se está haciendo".