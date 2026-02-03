Impactantes imágenes del buque que encalló por mar de leva en turísticas playas de Santa Marta

Las fuertes condiciones climáticas que azotan a Santa Marta continúan generando emergencias en distintos frentes. En la noche de este lunes, un buque que se encontraba fondeado fue arrastrado por el fuerte oleaje hasta quedar encallado en la orilla de la playa Los Cocos, uno de los sectores turísticos más reconocidos de la ciudad.

La emergencia se registró alrededor de las 10:30 p. m., cuando residentes del sector comenzaron a escuchar fuertes ruidos provenientes del mar. De acuerdo con testigos, la intensidad del mar de leva provocó que la embarcación se desplazara sin control hacia la costa, quedando inicialmente encallada de forma perpendicular a la línea de playa.

Emergencia en Santa Marta: buque encallado por mar de leva en plena zona turística

Sin embargo, dos horas después, un nuevo estruendo alertó nuevamente a la comunidad. La corriente marítima terminó por girar el buque, ubicándolo en paralelo a la playa, lo que generó que el oleaje lo golpeara de costado de manera constante, aumentando el riesgo de daños estructurales tanto en la nave como en las edificaciones cercanas.

En varios videos captados por habitantes del sector, se observa a miembros de la tripulación realizando labores de inspección en la popa del barco, aparentemente evaluando posibles afectaciones. Hasta el momento, no se ha reportado oficialmente la presencia de autoridades marítimas para verificar si el encallamiento representa un peligro para la Marina de Santa Marta o para los edificios ubicados frente a la zona costera.

Emergencias por lluvias en Santa Marta

Este incidente marítimo se suma al complejo panorama que vive la capital del Magdalena debido a las lluvias torrenciales que se han extendido por más de 36 horas continuas. La ciudad enfrenta deslizamientos de tierra, inundaciones, colapso de vías y cientos de familias afectadas en distintos sectores urbanos y rurales.

Uno de los puntos más críticos es el sector del Ziruma, donde un deslizamiento obligó a restringir el tránsito en esta importante vía que conecta el centro de la ciudad con zonas turísticas y residenciales. Organismos de socorro recomendaron a la ciudadanía transitar con extrema precaución debido al riesgo de nuevos movimientos de tierra.

Asimismo, se han reportado anegaciones y desbordamientos de canales en barrios como San Fernando, Colinas del Río, Timayui, Zarabanda, Tayrona y sectores de Gaira, especialmente Vista al Mar, donde decenas de familias han sufrido el ingreso de agua a sus viviendas, pérdida de enseres y daños materiales.

Santa Marta en alerta roja

Según el IDEAM y la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (OGRICC), se mantienen alertas rojas por riesgo de deslizamientos en la Sierra Nevada de Santa Marta y por crecientes súbitas en los ríos Piedras, Manzanares, Guachaca, Mendihuaca y Buritaca. Además, se activó una alerta naranja marítima por oleaje de hasta cuatro metros, lo que explicaría el encallamiento del buque en la playa Los Cocos.

Ante este panorama, la Alcaldía Distrital recomendó la suspensión de clases presenciales los días 3 y 4 de febrero en zonas urbanas y rurales, como medida preventiva para proteger a la comunidad educativa.

A esta situación se suma el colapso del puente Mendihuaca, en la vía que comunica a Santa Marta con Palomino (La Guajira), generando el cierre total del paso vehicular.

Mientras continúan las lluvias y el mar de leva sigue golpeando la costa, Santa Marta permanece en máxima alerta, con múltiples emergencias activas y una población que observa con preocupación cómo el clima sigue afectando tanto la ciudad como sus principales atractivos turísticos.