Capturan a hombre que habría abusado sexualmente de su hija y sus dos hijastras: Ya tenía antecedentes en Venezuela

Luis Manuel Requena Peña, de 38 años, fue capturado en Suesca, Cundinamarca, por el presunto abuso sexual de tres menores de edad en reiteradas ocasiones. Entre las víctimas estaría su hija, de 11 años, y sus dos hijastras, de 7 y 11 años, quienes sufrieron las agresiones en distintas ocasiones en el municipio de Chocontá, también en el mismo departamento.

Según la Policía y la Fiscalía General de la Nación, el hombre, que convivía con las tres menores, tiene denuncias por hechos similares a las mismas víctimas en Venezuela. De acuerdo con información de Caracol Radio, el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, explicó que se inició la investigación a raiz de una alerta médica registrada en junio de 2025, cuando una de las niñas ingresó a un hospital de Choconta con laceraciones en sus manos que estarían asociadas a un posible intento de suicidio.

Actualmente, la menor recibe acompañamiento psicosocial especializado. Por su parte, la Fiscalía adelanta las diligencias correspondientes para el proceso judicial de Requene Peña, quien cumple medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los escabrosos hechos en los que estaría involucrado.

“El silencio permite que estos delitos se repitan. Denunciar salva vidas y protege a nuestros niños, niñas y adolescentes. Este es un caso que estremece y que exige una respuesta contundente del Estado”, afirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, sobre este lamentable caso.