En carruaje y con sombrero reaparece Laura Sarabia para recibir sus credenciales como diplomática ante el rey Carlos III en Reino Unido

En medio de una ceremonia solemne y cargada de simbolismo, Laura Sarabia reapareció este martes en la escena internacional al llegar en carruaje oficial y con sombrero al Palacio de St. James, en Londres, para presentar sus cartas credenciales ante el rey Carlos III, acto con el que quedó oficialmente acreditada como embajadora de Colombia en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

La presentación de cartas credenciales es uno de los rituales más tradicionales de la diplomacia internacional y tiene como objetivo acreditar formalmente al jefe de misión de un país extranjero como representante ante el Estado receptor. En este caso, el acto se desarrolló en el histórico palacio de St. James, residencia real utilizada para ceremonias oficiales y encuentros protocolares de alto nivel.

Laura Sarabia presenta sus cartas credenciales en Londres en medio de polémica judicial

La imagen de Sarabia descendiendo del carruaje, vestida de manera elegante y cumpliendo con el estricto protocolo británico, marcó su primer acto público como diplomática en suelo europeo, tras varios meses de expectativa alrededor de su nombramiento.

Coincidencia con reunión Petro-Trump

La presentación de las cartas credenciales ocurre el mismo día en que el presidente Gustavo Petro tiene previsto reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un intento por aliviar las tensiones diplomáticas que han escalado en los últimos meses entre ambos gobiernos.

Este contexto político le da un peso adicional al debut internacional de Sarabia, quien durante los últimos años ha sido una de las figuras más cercanas y estratégicas del círculo de poder del actual Gobierno colombiano.

Nombramiento bajo la lupa judicial

Pese al carácter protocolario del evento, el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora no ha estado exento de controversia. Actualmente, su designación está siendo revisada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en enero pasado admitió una demanda que cuestiona si cumple con los requisitos mínimos para ejercer un cargo diplomático de este nivel.

Según la acción judicial, el decreto presidencial que oficializó su nombramiento habría incumplido las normas que regulan el acceso al servicio exterior colombiano, especialmente en lo relacionado con la formación académica, el dominio de idiomas y la experiencia profesional exigida para representar al país ante otra nación.

Entre los principales señalamientos, se indica que Sarabia “no posee el dominio comprobado del idioma inglés, ni de otro idioma de uso diplomático”, lo que, según los demandantes, podría afectar su capacidad de interlocución en escenarios internacionales.

Además, se cuestiona que no haya acreditado un título de posgrado, un requisito que la normativa de la carrera diplomática establece como mínimo para ocupar cargos de alto nivel dentro del servicio exterior.

También se argumenta que, aunque Sarabia se desempeñó como canciller, no tendría la experiencia específica en relaciones internacionales necesaria para asumir la representación del país en una misión diplomática de alta relevancia como la del Reino Unido.

Continúa en el cargo pese a la demanda

A pesar de estos cuestionamientos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no concedió la medida cautelar solicitada para suspender provisionalmente su designación. En consecuencia, Laura Sarabia continuará ejerciendo sus funciones como embajadora mientras avanza el proceso judicial.

De esta manera, su llegada al Palacio de St. James no solo marca su estreno oficial como diplomática, sino también el inicio de una etapa en la que deberá desempeñar su rol bajo el escrutinio político y jurídico, en una de las plazas diplomáticas más influyentes del mundo.