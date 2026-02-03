Gobierno retira proyecto de ley que pretendía regular plataformas de transporte en Colombia

El Gobierno Nacional retiró este lunes 2 de febrero el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa con la que se buscaba establecer un marco de regulación para las plataformas digitales de transporte en Colombia. La decisión fue confirmada por la Superintendencia de Transporte (Supertransporte), entidad que explicó que el proyecto será ajustado y presentado nuevamente, luego de las múltiples críticas que generó entre gremios, conductores y usuarios.

El proyecto había sido radicado ante el Congreso de la República con el objetivo de regular la operación de aplicaciones como Uber, DiDi, Cabify e InDrive, entre otras. Sin embargo, desde su publicación, distintos sectores advirtieron que el articulado incluía un régimen sancionatorio considerado excesivo y perjudicial para quienes trabajan y usan este tipo de servicios.

Retiran proyecto clave sobre plataformas digitales tras fuertes críticas

Uno de los pronunciamientos más fuertes vino por parte de José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, gremio que agrupa a las plataformas digitales. En entrevista con Noticias Caracol, López calificó el proyecto como “draconiano, autoritario y regresivo”, asegurando que las medidas planteadas afectarían de manera directa a conductores, usuarios y empresas tecnológicas.

“Es un proyecto de ley completamente draconiano, autoritario, regresivo, que contempla un amplio menú de medidas que terminan afectando a conductores, a usuarios, a empresas de plataformas”, afirmó el vocero gremial, quien señaló que el texto desconocía la realidad del ecosistema digital de movilidad.

¿Qué proponía el proyecto retirado?

Entre los puntos más polémicos del Proyecto de Ley 347 de 2026 se encontraba la inmovilización de vehículos utilizados por conductores que operan a través de plataformas. El texto establecía una escala de sanciones progresivas: una primera inmovilización de 60 días, una segunda de 90 días en caso de reincidencia y una tercera de hasta 120 días.

Sobre esta medida, López aseguró que se trataba de un castigo desproporcionado. “A los conductores que trabajan honradamente con sus vehículos les imponen inmovilizaciones... cuatro meses sin el carro con el cual llevan el sustento a la casa”, señaló.

Otro de los aspectos que generó mayor rechazo fue el esquema de multas directas. Según el articulado, tanto los conductores como los usuarios podrían enfrentar sanciones de hasta 4,7 millones de pesos por cada servicio prestado o tomado a través de estas aplicaciones.

Un conductor consultado por este medio consideró que la regulación podría ser válida, siempre y cuando se garantice equidad de condiciones frente al servicio de taxi. “Me parece que sí sería válido que regulen las plataformas en la medida en que también entren a participar de los mismos costos que tiene el vehículo de servicio público, como los seguros contractual y extracontractual”, explicó.

Gobierno habla de “malas interpretaciones”

Ante la controversia, Luis Gabriel Serna, jefe de la Oficina Jurídica de la Supertransporte, confirmó oficialmente el retiro del proyecto y explicó que se hará una revisión profunda del contenido.

“Considerando las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos del proyecto de ley 347 de 2026, recientemente radicado en el Congreso, el Gobierno Nacional decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal manera que transmitan mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga”, señaló Serna.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca desescalar la polémica y abrir un nuevo espacio de diálogo con los gremios, las plataformas tecnológicas y los actores del sector transporte. No obstante, el retiro del proyecto deja en pausa uno de los debates más sensibles en materia de movilidad digital en Colombia, en un contexto donde miles de personas dependen económicamente de estas aplicaciones y millones de usuarios las utilizan a diario como alternativa de transporte.