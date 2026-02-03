En medio de visita de Petro a Estados Unidos extraditan a ‘Pipe Tuluá’ del grupo La Inmaculada

En medio de la visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, Colombia hizo efectiva la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’, uno de los cabecillas más temidos del grupo criminal La Inmaculada, requerido por la justicia norteamericana por delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

Para leer: “Después de la operación en Venezuela, cambió su actitud”: Trump se refirió a Petro horas antes de la reunión

Desde muy temprano este martes 3 de febrero de 2026, un amplio operativo de la Policía Nacional permitió concretar la entrega de Andrés Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, quien deberá comparecer ante la Corte del Distrito Este de Texas, donde enfrenta tres cargos: concierto para distribuir cocaína, conspiración para traficar drogas y fabricación o distribución de cocaína con fines de importación ilegal a Estados Unidos.

Colombia entrega a ‘Pipe Tuluá’ a EE. UU. por narcotráfico: líder de La Inmaculada enfrentará cargos en Texas

El procedimiento fue liderado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y contó con la participación de más de 70 uniformados, además de personal especializado en inteligencia, pilotos, investigadores judiciales y sistemas de vigilancia aérea con drones. La operación culminó con la entrega del extraditado a los U.S. Marshals, encargados de su traslado al país norteamericano.

El director de la DIJIN, Elver Vicente Alfonso Sanabria, destacó que la extradición es el resultado de una cooperación sólida entre Colombia y Estados Unidos, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias como la DEA.“Esta materialización deja en evidencia un trabajo efectivo de cooperación internacional frente a un delincuente que causó múltiples afectaciones y tragedias en distintas regiones del país”, señaló el alto oficial.

Sanabria explicó que alias ‘Pipe Tuluá’ era un objetivo prioritario por su papel dentro de La Inmaculada, estructura criminal con fuerte presencia en el Valle del Cauca, dedicada al tráfico de drogas, extorsiones, homicidios y control territorial. Según las autoridades, su organización estaría vinculada a redes transnacionales de envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Operativo de alto riesgo

El dispositivo de seguridad se activó ante posibles alertas de intento de rescate o fuga, las cuales fueron evaluadas y neutralizadas con antelación. Además, se desplegaron medidas preventivas en zonas donde el extraditado tenía influencia criminal, especialmente en municipios del Valle del Cauca, con el fin de evitar retaliaciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Las autoridades indicaron que el uso de tecnología especializada, drones y vigilancia aérea fue clave para garantizar un traslado seguro, sin incidentes, desde el lugar de reclusión hasta el punto de entrega internacional.

Cabe recordar que el propio presidente Gustavo Petro había confirmado en días previos que la Corte Suprema de Justicia negó los recursos presentados por la defensa de ‘Pipe Tuluá’ y advirtió que el procesado habría intentado sobornar a funcionarios con el fin de frenar su extradición.

En ese mismo sentido, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, confirmó la extradición a través de su cuenta en la red social X, asegurando que la entrega se realizó por instrucción directa del presidente Petro, en cumplimiento de los compromisos de cooperación judicial internacional.

Golpe a La Inmaculada

Para las autoridades, la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’ representa un duro golpe a la estructura criminal La Inmaculada, considerada una de las organizaciones más violentas del suroccidente del país. Su salida del territorio colombiano debilita las finanzas, el liderazgo y las conexiones internacionales de la banda.

Desde el Gobierno se reiteró que este caso demuestra que la extradición sigue siendo una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico, especialmente frente a cabecillas que operan redes transnacionales y generan alto impacto en la seguridad regional.

Con esta entrega, Colombia reafirma su compromiso con la justicia internacional y el combate a las organizaciones criminales que utilizan el país como plataforma para el tráfico de drogas hacia mercados extranjeros.