En video: así fue la salida de Petro hacia la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro junto a su nuera, su hija y su nieta

En la mañana de este martes 3 de febrero, el presidente Gustavo Petro salió de la Embajada de Colombia en Estados Unidos con rumbo a la Casa Blanca para su esperada reunión con Donald Trump.

Antes de salir, se reunió con varios de sus familiares y entregó una cortas declaraciones públicas.

“El exilio de todos mis hijos se debe a la lucha contra el narcotráfico porque nosotros si lo hemos sufrido directamente (...) una Colombia en paz es una Colombia donde prime la belleza", advirtió el primer mandatario en diálogo con RTVC.

Antes de salir, además, saludó a varios de los funcionarios que viajaron a Estados unidos para acompañarlo en su agenda bilateral.

A esta hora, el primer mandatario colombiano ya se encuentra en el despacho de Donald Trump La conversación inició de forma puntual y se ha extendido por más de 35 minutos.

Entre tanto, los simpatizantes del primer mandatario colombiano le han manifestado su apoyo de cara a este encuentro clave para la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

“Aunque los apátridas apuestan porque al Pte Petro le vaya mal en su reunión con D. Trump, pasará lo contrario: Petro demostrará con datos que su gobierno es el que más ha combatido y más resultados tiene contra el narcotráfico, demostrará que combate al ELN en la frontera y que lo seguirá haciendo, recuperará la ayuda económica y se ofrecerá a mediar entre el gobierno de transición y la oposición venezolana para un pronto restablecimiento de la democracia en el vecino país”, aseguró Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Según Bolívar, durante la reunión Petro asumirá con metas más ambiciosas de erradicación de cultivos ilícitos.

“Y contrario a lo que muchos creen, no habrá arrodillamiento. Petro le dirá que prefiere judicializar a quienes transportan cocaína en lanchas y fijará su posición sobre la soberanía de las naciones. Entre las dos naciones concretarán un plan para desarticular el narcotráfico”, puntualizó Bolívar.