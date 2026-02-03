Conmoción en Australia por presunto asesinato-suicidio de una familia de cuatro y sus mascotas: ambos hijos del matrimonio tenían discapacidad

El fallecimiento de una familia de cuatro personas en lo que podría ser un insólito y lamentable hecho de homicidio-suicidio tiene consternada a la ciudad de Perth, al occidente de Australia. El hecho ocurrió en el lujoso suburbio Mosman Park, cuando dos adultos, dos menores de edad y tres mascotas (un gato y dos perros) fueron halladas muertas en una casa de la zona.

Lea también: Las fuertes lluvias arrasaron con un puente en Necoclí y mantienen en alerta a la población del Urabá antioqueño

Las personas fallecidas fueron identificadas como Jarrod Clune, de 50 años, y Mawenna Goasdoue, de 49, padre y madre de la familia; quienes murieron junto con sus hijos Otis y Leon Clune, de 14 y 16 años. Fue un familiar quien alertó a las autoridades sobre la situación cuando fue a visitar el hogar de los Clune, según informaron las autoridades.

Había una nota en la puerta de la casa

En la puerta de la vivienda, la Policía encontró una nota que advertía no ingresar sin la preparación adecuada, lo que podría indicar una planificación del suceso y una busqueda de anticipar y mitigar el impacto de la escena para quien se encontrara con ella.

Además, aunque las autoridades no han revelado las circunstancias exactas de la muerte, los agentes no encontraron armas en la escena y la inspectora Jessica Securo señaló que no había reportes de violencia doméstica en ese hogar.

Le puede interesar: Capturan a hombre que habría abusado sexualmente de su hija y sus dos hijastras: Ya tenía antecedentes en Venezuela

Los menores de edad vivían con discapacidad

Familiares y conocidos de las personas fallecidas le informaron a medios como australianos que los dos hijos de la familia estaban diagnosticados con trastorno del espectro autista severo, por lo que tenían necesidades complejas y una dependencia casi total para las actividades diarias.

Alrededor del caso, se plantea la hipótesis de una muerte no violenta cuidadosamente planificada, tal vez, por Clune y Goasdoue. Aunque la investigación sigue abierta y las autoridades australiana han sido discretas con el caso, se sospechas razones de salud mental y de agotamiento por las labores de cuidado tras el posible accionar de los padres en la realización de el presunto asesinato-suicidio.

Por lo anterior, un fuerte debate se ha abierto en Australi alrededor de las responsabilidades que asumen los cuidadores y cuidadores, el apoyo estatal -que al parecer era una preocupación de la familia- y la forma de hablar de este hecho en el debate y la opinión pública.

La policía australiana calificó el caso como un “incidente trágico y devastador”, y comentó que los oficiales que hicieron presencia en la escena han recibido atención por el impacto de lo que se encontraron en esa vivienda de Mosman Park.