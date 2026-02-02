Transportadores anuncian protestas ante guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador

Vehículos cruzan de Ecuador a Colombia utilizando el puente internacional de Rumichaca en Rumichaca, Colombia, el jueves 22 de enero de 2026.

Transportadores de Colombia y Ecuador convocaron protestas ante la guerra comercial desatada entre ambos países e impulsada, en principio, por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. A la medianoche del domingo 1 de febrero, entraron en vigor los aranceles del 30 % a productos de ambos países, lo que ha generado inconformidad entre los transportadores, afectado por estas medidas.

Por esto, se espera que este martes 3 de febrero cientos de miembros del gremio, convocados por la Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño se reunirán en la Marcha por la Dignidad Fronteriza. Allí convergerán con camioneros ecuatorianos, que también harán parte de la movilización.

¿Qué esperan los camioneros?

“Queremos que los dos gobiernos nos escuchen y una forma de hacernos visibles es hacer una caravana vehicular y una caminata, donde colombianos y ecuatorianos convergeremos en el puente internacional de Rumichaca”, señaló Manuel Romo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño, al medio Caracol Radio, y agregó que “es inaudito que, en el marco de la Comunidad Andina y siendo un mercado libre, existan estas restricciones. La mejor y más rápida forma de solucionarlo es por la vía del diálogo”.

Además, empresarios han advertido que estas medidas podrían generar millonarias pérdidas y ponen en riesgo la economía de miles de familias que dependen del intercambio comercial binacional.

Cronología de la guerra comercial

Los conflictos comerciales comenzaron el pasado 21 de enero, cuando Noboa anunció inesperadamente la imposición de un arancel del 30 % a productos colombianos alegando falta de cooperación de Colombia en términos de seguridad. El mandatario del país vecino afirmó que esta medida operaría hasta “que exista un compromiso real por parte de Colombia para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal, con la misma seriedad y determinación que Ecuador ha asumido en la protección de su territorio”.

A esto, el gobierno colombiano respondió con un arancel del mismo porcentaje a cerca de 50 productos colombianos, incluyendo varios pertenecientes a la canasta básica. Igualmente, le suspendieron la venta de energía eléctrica a Ecuador.

La arremetida más reciente ha sido por parte del gobierno de Noboa, que aumentó en un exorbitante 900 % la tarifa de transporte de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), con lo que el barril pasaría de costar 3 dólares a $ 30.