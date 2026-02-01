El Pacto Histórico convoca movilizaciones nacionales para respaldar a Petro en su encuentro con Trump

El próximo martes 3 de febrero, sectores afines al Gobierno Nacional se movilizarán en las principales plazas de Colombia. La convocatoria, liderada por figuras del Pacto Histórico, busca respaldar al presidente Gustavo Petro durante su encuentro oficial con Donald Trump en territorio estadounidense, una cita clave para la agenda binacional.

Por medio de redes sociales un video se ve a Iván Cepeda, en Zipaquirá esta mañana, el cual convoca el apoyo al mandatario, mencionando:

“Quiero hacerles una muy cordial invitación. El próximo día martes, 3 de febrero, nuestro querido presidente Gustavo Petro estará en la ciudad de Washington.Yo quiero invitarles a que salgamos el día 3 para acompañar al presidente... ¡En Bogotá! Y para que ese mismo día expresen nuestro claro rechazo a la posibilidad de que se vaya a frustrar el salario vital y también a que se intente bloquear nuestra candidatura y participación en la consulta del 8 de marzo. ¡Todas y todos a Bogotá!"

El Pacto hace un llamado a la ciudadanía a “rodear” al mandatario en lo que consideran un momento determinante para la soberanía del país.

¿A qué hora y dónde serán los plantones en Bogotá?

Para el caso de la capital, el punto principal de la concentración será el Parque de Lourdes, en la localidad de Chapinero. La cita está programada para las 3:00 p. m., donde se espera la asistencia de organizaciones sociales, sindicatos y simpatizantes del proyecto político del Gobierno.

Desde el Pacto Histórico han enfatizado que la jornada se desarrollará bajo la modalidad de “plantón ciudadano”. Aunque el epicentro informativo será Bogotá, los organizadores esperan réplicas de la jornada en otras capitales del país, buscando replicar el respaldo masivo a la gestión de Petro frente a la nueva administración en Washington.

Soberanía y salario: las banderas de la jornada

El trasfondo de las marchas del martes mezcla la expectativa diplomática con exigencias sociales. El comunicado oficial del partido de Gobierno señala que la consigna principal es el “respeto a la voluntad popular” y la defensa de la soberanía nacional frente a las presiones externas.

“Millones debemos rodear al presidente Gustavo Petro durante su visita a Estados Unidos. Millones en defensa del salario vital”, expresó la senadora Pizarro en su cuenta de X.

Este movimiento en las calles se da en un contexto donde el Ejecutivo busca consolidar su agenda de reformas antes de que finalice el periodo legislativo, utilizando el apoyo popular como mecanismo de validación ante el panorama político internacional y el Congreso de la República.