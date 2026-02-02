Avanza investigación del accidente aéreo en la ruta Cúcuta–Ocaña: Aerocivil reveló nuevos hallazgos

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil de Colombia informaron que continúa de manera activa y rigurosa la investigación técnica del accidente aéreo ocurrido el pasado 28 de enero de 2026 en el nororiente del país, en la ruta Cúcuta – Ocaña, uno de los corredores regionales más transitados del departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con el comunicado oficial, la investigación está siendo liderada por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, con el acompañamiento de un equipo técnico especializado de la Aerocivil, que adelanta las labores conforme a los protocolos establecidos y bajo los estándares internacionales de seguridad aérea.

Aeronáutica Civil mantiene bajo análisis restos del avión accidentado en el nororiente del país

El proceso cuenta con el seguimiento directo del director general de la Aeronáutica Civil, Luis Martínez Chimenty, quien ordenó la activación inmediata de los equipos especializados ante la magnitud del siniestro y la urgencia que demanda el esclarecimiento de las causas. Desde la entidad se ha reiterado que el trabajo se desarrolla con criterios de independencia, transparencia, rigor técnico y oportunidad, con el objetivo de ofrecer resultados confiables y verificables.

Avances en la investigación

Como resultado de las primeras labores realizadas en el lugar del accidente y en las fases posteriores del proceso investigativo, la Aeronáutica Civil confirmó varios avances clave. Entre ellos, se destaca la recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas, los cuales ya fueron trasladados y entregados a las autoridades competentes para los respectivos procedimientos forenses y de identificación.

Asimismo, se logró la recolección del material correspondiente a la aeronave siniestrada, que actualmente se encuentra bajo un análisis técnico especializado. Estas piezas son fundamentales para establecer posibles fallas mecánicas, estructurales o de operación.

Otro aspecto relevante ha sido la recopilación de algunos elementos personales pertenecientes a los pasajeros, los cuales están siendo organizados y custodiados dentro del proceso investigativo, respetando los protocolos legales y humanitarios.

Análisis técnico especializado

El director de la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, Álvaro Bello, explicó que la investigación avanza conforme a las normas internacionales. “El proceso continúa de acuerdo con los protocolos establecidos. Se están cumpliendo los estándares internacionales en cada una de las fases, mediante la recopilación de información factual y el análisis detallado de la documentación operacional correspondiente a las empresas involucradas”, señaló.

Bello también confirmó que se han logrado recuperar los restos de la aeronave, los grabadores de voz de cabina, los registradores de datos de vuelo y la baliza localizadora, dispositivos clave para determinar con mayor precisión las circunstancias previas al accidente. Estos equipos se encuentran actualmente en procesos de evaluación y análisis técnico, lo que permitirá reconstruir la secuencia de los hechos y establecer posibles factores humanos, técnicos o ambientales.

Información oficial y canales institucionales

La Aeronáutica Civil reiteró que toda la información veraz, oficial y oportuna relacionada con el avance de esta investigación será divulgada únicamente a través de los canales institucionales del Ministerio de Transporte, la Aerocivil y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes.

La entidad advirtió que cualquier versión que circule por fuera de estos canales no corresponde a fuentes oficiales y puede generar desinformación, especialmente en un contexto de alta sensibilidad para las familias de las víctimas y la opinión pública.

Finalmente, las autoridades confirmaron que en los próximos días se seguirán emitiendo comunicados conforme se produzcan nuevos avances, mientras el equipo investigador continúa con la revisión de pruebas, registros técnicos y documentación operacional, con el objetivo de esclarecer las causas reales del accidente aéreo y contribuir al fortalecimiento de la seguridad operacional en Colombia.