Exdirector de la DIAN reveló lo que sería un chat con Petro sobre exportaciones de carbón a Israel, en medio de un cruce de señalamientos

El exdirector de la DIAN y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, rompió el silencio por medio de sus redes sociales este sábado, 31 de enero, al filtrar un chat con el presidente Gustavo Petro, luego de que el jefe de Estado emitiera un mensaje, a través de X, en el cual anunció lo que sería un nuevo “tijeretazo”.

El mensaje reveló que fue el propio mandatario quien ordenó que la prohibición de exportar carbón a Israel no afectara a los contratos ya firmados, una decisión tomada para blindar al Estado de posibles demandas millonarias, pero lo que parece ser una posible contradicción el discurso de una ruptura comercial inmediata.

La revelación muestra como una respuesta directa a los señalamientos de Petro, quien en redes sociales acusó a Reyes de una gestión “torpe” en el recaudo de impuestos, vinculándolo al déficit fiscal que hoy obliga al Gobierno a un nuevo recorte presupuestal de 16 billones de pesos.

“Lo otro condena el decreto”: La orden directa de Petro

En la imagen difundida por Reyes se observa una consulta puntual realizada a Gustavo Petro sobre el alcance del decreto de prohibición. Reyes le pregunta a Petro si la medida debe aplicar solo a contratos posteriores a la publicación del documento y no a los vigentes desde el 30 de abril, como se contempló inicialmente.

La respuesta de Petro, enviada a las 12:05 p. m., fue tajante: “Así es. Lo otro condena jurídicamente el decreto. Debe ser a la fecha de su expedición”. Con esta instrucción, el Gobierno permitió que las mineras con acuerdos previos continuaran enviando mineral a Israel, evitando que el decreto fuera tumbado por tribunales nacionales o internacionales.

Y la respuesta del exdirector de la DIAN fue:“Presidente: un economista debe en efecto decir siempre la verdad. Por favor deje de difundir falsedades acerca de mi gestión, y reconozca, por ejemplo, que fue usted quien ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbón a Israel”, sentenció Reyes en su cuenta de X.

El impacto de este chat es tanto político como social, ya que pone de manifiesto que la política exterior del Gobierno frente al conflicto en Gaza, priorizando lo que sería la estabilidad legal sobre la presunta promesa de un embargo total inmediato.

La filtración del chat ocurre bajo la presión de un ajuste fiscal sin precedentes. El Gobierno ha confirmado que los recortes acumulados ya suman 44 billones de pesos. En este escenario, Petro ha buscado señalar a excolaboradores y a fallos de la Corte Constitucional como los causantes del bache financiero.

Por ahora, la Casa de Nariño no ha emitido un comunicado oficial sobre la veracidad del chat, aunque la respuesta de Reyes ha reabierto el debate sobre la coherencia entre el activismo internacional del Gobierno y sus decretos económicos.