Petro anunció lo que sería un nuevo “tijeretazo” de 16 billones de pesos y lanzó duras críticas a exministro y a la Corte por crisis fiscal

El presidente Gustavo Petro confirmó lo que sería un tercer ajuste al presupuesto nacional por un valor de 16 billones de pesos colombianos, incrementando la cifra total de recortes fiscales durante su administración a 44 billones. A través de un largo mensaje en su cuenta de X, el mandatario justificó la medida como una respuesta a lo que calificó como una “insana política económica” heredada y decisiones judiciales que han golpeado lo público.

(También puede leer: ¿Se va a cambiar la Constitución?: Registraduría da el aval para iniciar el proceso y abre la etapa de recolección de apoyos)

Este movimiento se suma a otros dos recortes previos de 12 y 16 billones de pesos colombianos, cada uno. Según el jefe de Estado, estos recursos, que originalmente estaban destinados hacia el beneficio social, han tenido que ser “sacrificados” para cubrir un déficit generado por factores externos al actual Ejecutivo, como lo ha mencionado el Presidente en distintas ocasiones.

¿Por qué otro recorte? Los dardos contra José Antonio Ocampo

Petro fue enfático en señalar al exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sería uno de los principales responsables de la actual desfinanciación. El presidente calificó como un error su elección para el cargo y lo acusó de haber “desfinanciado el 2024” mediante un adelanto de impuestos realizado en 2023.

“Un economista debe decir la verdad. Recortes hemos hecho dos veces: uno por 12 billones y otro por 16. Vendrá otro por 16. Estos recortes suman 44 billones de pesos corrientes del gobierno.

Claro que pudieron ser dinero en beneficio del pueblo, pero me equivoqué en la escogencia de Ocampo. Solo comparar el recorte con los gastos innecesarios generados por Duque/Ocampo o los ingresos pérdidos por la Corte constitucional y el Congreso, muestra que el déficit fiscal no debería existir

Pregunta: ¿Cuánto es el gasto artificial del subsidio a la gasolina, formado por Restrepo en el gobierno Duque y seguido por Ocampo?: 70 billones”, afirmó el presidente.

Gustavo Petro cuestionó el impacto de los gastos generados en el gobierno anterior, mencionando los 70 billones de pesos del subsidio a la gasolina y los 16 billones pagados por endeudamiento de corto plazo con el FMI.

El choque con la Corte Constitucional y el Banco de la República

El presidente también se dirigió hacia la Corte Constitucional. Calificando de “irresponsabilidad” la decisión de permitir “la deducibilidad de regalías en las empresas del carbón y petróleo y subsidiar las fortunas del sector económico más poderoso, y continuó haciendo lo mismo con el hundimiento de la emergencia económica”, mencionó el mandatario en el mismo mensaje de X, pues según sus cuentas, representa una pérdida anual de 5 billones de pesos colombianos.

En cuanto a la política monetaria, el presidente criticó la reciente subida de tasas de interés del Banco de la República (de 9,25 % a 10,25 %), advirtiendo que esto podría desatar una crisis en el trabajo productivo:

Tasas de interés: Petro asegura que el aumento fomenta el “capital especulador” y encarece el costo de la deuda.

Petro asegura que el aumento fomenta el “capital especulador” y encarece el costo de la deuda. Salarios: Pese al panorama, destacó que el incremento salarial actual (23 %) frente a una inflación esperada del 6 % mantiene un crecimiento real del 17 %.

El mandatario cerro el mensaje diciendo que la solución a largo plazo requiere de una decisión popular para invertir la “tendencia recesionista implantada, sin prejuicio de la gente pobre y que trabaja”, mencionando nuevamente la necesidad de elegir un nuevo Congreso y avanzar hacia una Constituyente que garantice derechos fundamentales en salud, educación y pensiones.