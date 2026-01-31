Elecciones 2026: inició el proceso de inscripción de los candidatos presidenciales; conozca los plazos y requisitos

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio apertura oficial hoy sábado, 31 de enero, las inscripciones de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para el periodo 2026-2030. Este trámite se extenderá hasta el próximo 13 de marzo, según el calendario electoral establecido.

(También puede leer: Petro anunció lo que sería un nuevo “tijeretazo” de 16 billones de pesos y lanzó duras críticas a exministro y a la Corte por crisis fiscal)

A partir de hoy, los aspirantes que buscan suceder a Gustavo Petro deberán formalizar su postulación ante la autoridad electoral. Este registro es obligatorio para los candidatos de partidos tradicionales como para los que decidieron estar por mecanismos alternativos de participación.

Plazos y fechas clave del calendario electoral

De acuerdo con la información emitida por la registraduría, el proceso de inscripción se encontrará habilitado durante los siguientes 42 días. Sin embargo, existe una excepción para quienes vayan a participar en las consultas interpartidistas del 8 de marzo.

Para estos casos, la ley 1475 de 2011 establece que los ganadores de dichas consultas contarán con un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la declaratoria oficial de los resultados, para radicar su inscripción. Esta medida busca garantizar que las fórmulas elegidas por voto popular en las consultas tengan el tiempo que dictamina la lay y sea necesario para cumplir con los requisitos formales.

¿Quiénes pueden inscribir candidaturas ante la Registraduría?

La normativa electoral colombiana permite que la postulación de las fórmulas presidenciales se realice por medio de tres canales principales:

Partidos o movimientos políticos: es para quienes cuentan con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

es para quienes cuentan con personería jurídica reconocida por el Grupos significativos de ciudadanos: Son los candidatos que se presentan por medio de la recolección de firmas y movimientos sociales.

Son los candidatos que se presentan por medio de la recolección de firmas y movimientos sociales. Coaliciones: Son las alianzas entre distintas colectividades políticas.

A parte de todo esto, la Registraduría confirmó que en este mismo periodo se podrán registrar aquellos que son promotores del voto en blanco, por lo que deberán cumplir con los mismos plazos para las candidaturas, por esto “El periodo de inscripción se extenderá hasta el 13 de marzo”, mencionó la entidad.

A diferencia de otros procesos administrativos, la inscripción de candidaturas presidenciales debe realizarse de manera presencial en la sede central de la Registraduría Nacional en Bogotá. Las elecciones en primera vuelta se llevarán a cabo el domingo 31 de mayo de 2026.