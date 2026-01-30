Gobierno confirma en cuánto quedará el precio de la gasolina: bajará más de lo anunciado previamente

En los próximos días, el Gobierno Nacional expedirá un decreto para bajar el precio del galón de gasolina en 500 pesos, según informó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el viernes 30 de enero. Es importante recordar que, días antes se anunció una disminución de 300 pesos por galón, lo que significa que la reducción será mayor a la definida anteriormente.

Habrían más reducciones

“Va a emitirse el decreto mediante el cual se reduce el valor del precio de la gasolina para el mes de febrero en 500 pesos, y continuaremos haciendo reducciones mayores al valor de la gasolina” informó el líder de esa cartera, indicando que el Gobierno pretender establecer una medida contrainflacionaria con esta disminución.

Ávila afirmó que “las brechas que se habían abierto entre los precios internacionales y el producto interno nos permiten tomar estas decisiones que van a impactar positivamente los niveles de consumo y de ingreso”. Al parecer, el margen fiscal para realizar estos ajustes surgió del cierre progresivo de la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), originado por mantener durante años el precio interno por debajo del internacional, según el ministro.

Se buscaría alcanzar una reducción de 1.000 pesos

“Eso le costó al Estado colombiano cerca de 70 billones de pesos, que hemos tenido que pagar como parte del esfuerzo del presupuesto nacional”, señaló Ávila en La Fm, respaldando lo que ya había dicho a principios de el mes de enero el presidente Gustavo Petro en el sorpresivo mensaje de X en el cual hizo el anuncio.

El ministro indicó ante esos micrófonos que el escenario fiscal ha cambiado por la combinación del incremento gradual del precio interno de la gasolina, la reducción en la tasa de cambio y la disminución del precio internacional del combustible, lo que ha permitido hasta tener un superávit.

Según lo que ha dicho el Gobierno, se busca lograr una disminución acumulada de 1.000 pesos en los próximos seis meses, siempre y cuando se mantengan las condiciones fiscales actuales.