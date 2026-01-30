Gobierno reanuda repatriación de colombianos deportados de EE. UU. a días del encuentro entre Petro y Trump

El Gobierno Nacional anunció la reanudación de los vuelos de repatriación de colombianos deportados por Estados Unidos, una medida que había sido suspendida hace un año en medio de las primeras tensiones entre el mandatario estadounidense Donald Trump y el presidente Gustavo Petro y regresa a solo cinco días de la reunión de ambos mandatarios en la Casa Blanca. Con imágenes de los primeros connacionales repatriados, la Cancillería celebró la medida.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el gusto de informar que a partir de hoy, siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro y en cooperación con la Fuerza Aérea Colombiana, reanudamos los vuelos de repatriación de connacionales deportados desde Estados Unidos”, informó la entidad.

¿Por qué estaban suspendidos los vuelos de repatriación desde EE. UU.?

El 26 de enero de 2025, Petro había pausado estos vuelos luego de negar la entrada al país de dos aviones provenientes de EE. UU. que transportaban colombianos deportados. En esa ocasión, el jefe de Estado afirmó que esas perosnas no estaban recibiendo un trato digno pues, entre otras cosas, venían esposados: “Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece”, afirmó el mandatario en una publicación de X.

En esa ocasión, Donald Trump arremetió contra las declaraciones de Petro imponiendo aranceles del 25 % a productos colombianos y suspendió por unos días la atención al público en Bogotá para la expedición de visados. Poco después, la crisis se contuvo diplomáticamente y, como parte del arreglo, Colombia asumió la repatriación de connacionales enviando dos aviones a California y Texas, pero esa operación no continuó por factores como los costos operativos.