Se aproxima aumento de entre 20 y 25 % a precios en parqueaderos de Bogotá: ¿en cuánto quedaría?

La Alcaldía de Bogotá alista un decreto que subiría considerablemente el precio de la hora de parqueo en la ciudad. La normativa, que solo está a la espera de la firma del alcalde, conllevará un ajuste a las tarifas de los casi 2.500 estacionamientos en vía pública de la capital.

Sube la tarifa máxima por minuto

El decreto contempla un incremento de 39 pesos en la tarifa máxima por minuto de parqueo, pasando de $ 191 a $ 230 para automóviles, camionetas, camperos y vehículos pesados. Con este ajuste, la hora de servicio podría quedar en hasta 13.800 pesos frente a los 11.460 pesos que habría costado el año anterior. Por su parte, para el caso de las motos el costo por minuto quedó en $ 177, con lo que la tarifa en una hora sería de 10.620 pesos.

Incremento mayor para paraqueaderos con sello de oro

Vale la pena tener en cuenta que estos cobros pueden ser aún mayores si parquea en un estacionamiento con sello de calidad oro, es decir, al que la Secretaría de Movilidad le otorgado una certificación por contar con estándares superiores de calidad en su oferta y de cicloparqueaderos. Esto incluye contar un número de cupos para bicicletas superior al exigido por la norma, bicleteros adecuados, sistema de registro de seguridad y servicios como baños, puntos de hidratación, herramientas de reparación, etc.

En estos casos, los vehículos tendrán que pagar una tarifa por minuto de $ 253, lo que representa un aumento de casi el 25 %. Así, la hora quedaría en 15.180 pesos. Desde la administración distrital recomiendan estar atentos para no recibir cobros superiores a los establecidos por minuto cuando entre en vigor el decreto, algo que ocurriría durante este primer semestre de 2026.