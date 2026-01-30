Encuentran el cuerpo sin vida de Ángel Montoya, el joven que se lanzó al río Cauca por un reto

Encuentran sin vida a Ángel Montoya, el joven que se lanzó al río Cauca.

En las últimas horas autoridades han confirmado que encontraron el cuerpo sin vida de Ángel Montoya, el joven que se lanzó al río Cauca desde el puente vehicular Géneral Santander ubicado en Tuluá, Valle.

El hombre había grabado junto con otra persona, un video donde se observa desde que se lanza, lucha por llegar a la orilla y finalmente desaparece en las aguas. En el clip se ve que Montoya de 30 años de edad, tenía al parecer un brazo con poca movilidad, por lo que eso dificultó nadar fácilmente hacia tierra.

Incluso se le escucha decir en un fragmento que estaba “cansado”. Lamentablemente, tras la desaparición​ la familia de Ángel Montoya lo reportó a las autoridades y luego de cuatro días de búsqueda, areneros que realizaban maniobras de extracción de material, confirmaron su hallazgo.

Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle expresó:

“Desafortunadamente, el río venía con bastante caudal y una corriente muy fuerte. Se observa cómo el joven es arrastrado hasta perderse de vista. El día anterior se intentó iniciar la búsqueda, pero no fue posible por las condiciones adversas. Hoy, en horas de la mañana, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande salió desde el sector de Ríofrío, pero cuando iban en recorrido, la familia informó que el cuerpo había sido hallado en el municipio de Bolívar”.

De esta manera, el funcionario le pidió a la ciudadanía abstenerse de hacer este tipo riesgos que ponen en peligro la vida de las personas.

“Es fundamental pedirle a la comunidad vallecaucana que no arriesgue la vida. Estamos en temporada de lluvias, con cerca de 25 municipios afectados por crecientes súbitas y avenidas torrenciales. La vida es el don más preciado y no debe ponerse en riesgo”, concluyó