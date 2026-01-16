Multimillonario robo en el Cauca: hurtan dos tractocamiones cargados con casi 20 carros de alta gama

Un impresionante robo se registro en el Valle del Cauca, en la via conocida como la Variante de Santander de Quilichao, cuando sujetos armados sorprendieron a los conductores de dos tractocamiones tipo ‘niñera’. Los atacantes, que serían disidentes de las Farc integrantes del frente ‘Jaime Martínez’, se llevaron los automotores que iban cargados con carros de alta gama.

Robaron casi 20 vehículos

Según información de integrantes del Ejército, fueron cuatro los hombres armados que interceptaron a los tractocamiones, amenazaron a sus conductores y los llevaron hacia zona rural del municipio de Buenos Aires, Cauca. En total, los responsables se llevaron 17 carros más las 2 ‘niñeras’.

Después del robo, los dos tractocamiones fueron vistos transitando por la via hacia el corregimiento de Timba, por lo que integrantes de la Policía y el Ejército se desplazaron hacia el lugar.

Los carros eran de la marca Toyota

Información aportada por los militares y conocida por el medio El País reveló que los carros transportados por los tractocamiones eran de la marca Toyota e iban a ser entregados en Pasto, Nariño. También revelaron que se adelanta un rastreo con drones y otros dispositivos para dar con el paradero de los vehículos.