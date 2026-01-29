La conmovedora historia del vendedor de tintos ‘John Valdez’: recibió millonario premio de la marca Juan Valdez

La historia de Ángel Miguel Balaguera Jaimes, el vendedor de tintos de 73 años conocido como ‘John Valdez’, conmovió a miles de colombianos en redes sociales y ahora tuvo un final inesperado y esperanzador en Barranquilla. La marca Juan Valdez oficializó este jueves la entrega de una importante dotación para el santandereano, quien recibió una moto eléctrica, café premium por un año y capacitación profesional para fortalecer su emprendimiento.

El emotivo encuentro se realizó en Barranquilla, ciudad donde Balaguera vive desde 1978 y donde se volvió viral gracias a los videos que lo mostraban recorriendo calles y parques del norte de la ciudad en su bicicleta, vendiendo café en termos, vestido con una camisa blanca y una gorra con el nombre ‘John Valdez’, en un ingenioso juego de palabras con la reconocida marca colombiana.

“Estoy nervioso por tanta fama”, confesó el vendedor a su llegada a un centro comercial, donde lo esperaban periodistas, curiosos y representantes de la compañía. Aunque esta vez no llevaba su vestimenta habitual, su presencia no pasó desapercibida. Allí fue recibido por el equipo de Juan Valdez, que ya había anunciado en redes sociales que tenía una sorpresa especial para él.

Durante el evento, expertas de la marca le brindaron asesoría sobre cómo mejorar la preparación y presentación de su producto. Balaguera, oriundo del municipio de Mogotes, Santander, se mostró agradecido y emocionado. “Me siento tremendamente halagado, porque de café yo sé lo que aprendí como campesino, pero esto es de frente, profesional”, expresó.

El momento más conmovedor llegó cuando, con los ojos vendados, fue invitado a ponerse de pie. Al retirar la venda, se encontró frente a una moto eléctrica, obsequio de la marca para facilitar su labor como vendedor ambulante y también para su segundo oficio: la peluquería a domicilio.

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, ‘John Valdez’ no pudo contener las lágrimas. “Déjeme verlo, déjeme verlo, cómo así”, repetía mientras observaba el vehículo que cambiará su rutina diaria. La moto le permitirá desplazarse con mayor comodidad, ahorrar esfuerzo físico y ampliar su cobertura de clientes.

Además del vehículo, la compañía confirmó que le suministrará café premium durante un año, lo que representa un respaldo directo a su actividad económica. También recibirá capacitación comercial y técnica, orientada a fortalecer sus habilidades de venta y mejorar la experiencia de sus clientes.

La historia de ‘John Valdez’ se volvió viral luego de que varios ciudadanos lo grabaran pedaleando por el norte de Barranquilla con varios termos de café, lo que generó miles de reacciones en redes sociales por su carisma, creatividad y perseverancia. Desde entonces, su imagen se difundió rápidamente en medios de comunicación y plataformas digitales.

Gracias a esta exposición, sus ventas se multiplicaron y hoy es considerado uno de los personajes más queridos del Caribe colombiano. Lo que comenzó como una jornada cotidiana de trabajo se transformó en una oportunidad de reconocimiento nacional.

Para Juan Valdez, este gesto representa una forma de exaltar el esfuerzo de los trabajadores informales que, como Balaguera, llevan el café colombiano a cada rincón del país. La marca destacó que su historia refleja valores como la resiliencia, la creatividad y el amor por el trabajo.

Hoy, ‘John Valdez’ no solo sigue vendiendo tintos, sino que también se convierte en símbolo de cómo una historia sencilla puede transformar vidas cuando encuentra eco en la solidaridad y el reconocimiento colectivo. Su caso demuestra que detrás de cada emprendimiento hay sueños que, con apoyo, pueden volverse realidad.