Anuncian posibles demoras en aeropuertos internacionales por protestas de trabajadores de Migración Colombia

Desde la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) informaron protestas indefinidas a raiz de supuestos incumplimientos del Gobierno a un acuerdo firmado en diciembre de 2024. “Hoy nuestra entidad se encuentra en grave peligro”, dijeron en el comunicado emitido el 27 de enero donde se declaran en conflicto laboral.

Lea también: Esposa del congresista Diógenes Quintero revela detalles sobre el trágico vuelo de Satena en el que murió el político

Afirman que “no existe absolutamente ningún avance” en compromisos del gobierno

El sindicato explicó que el 5 de diciembre de 2024 se suscribió un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales de la institución migratoria donde se incluían varios compromisos con los trabajadores de Migración Colombia. Uno de ellos era “la contratación de un estudio de rediseño institucional, así como su respectiva implementación, incluyendo la reingeniería y nivelación salarial”. Sin embargo, afirman que, a la fecha, el estudio citado “no existe, y no hay un avance real, ni siquiera en fase inicial”, pese a que este debía ser implementado en enero de 2026.

Igualmente, señalaron que en la entidad hay “una gestión administrativa deficiente y una alarmante falta de transparencia” que la está llevando “paso a paso hacia un riesgo de colapso institucional y financiero”. Por ello, dicen que la entidad se encuentra en grave peligro y toman la decisión de retomar las acciones de hecho, una medida a la que ya habían recurrido en el pasado.

Le puede interesar: Celulares, licor, armas y casi media tonelada de droga: los hallazgos tras megaoperativo en cárceles del país

En vista de lo anterior, Osemco recomendó a los ciudadanos llegar con mayor antelación a los aeropuertos internacionales del país, tanto para salida como para ingreso, por la posibilidades de demoras en los controles migratorios.