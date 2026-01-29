Celulares, licor, armas y casi media tonelada de droga: los hallazgos tras megaoperativo en cárceles del país

Un megaoperativo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se llevó a cabo el pasado miércoles 28 de enero en las 124 cárceles del país. Desde uno de estos, La Picota, el Ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, y el Director General del INPEC, Coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, dieron la orden inicial de un operativo de seguridad y control que se desplegó en distintos departamentos de manera sincronizada con el objetivo de combatir la extorsión y otras economías criminales.

Lea también: Revelan nuevos detalles del caso del profesor Neill Felipe Cubides: denuncian que cámaras de seguridad del sector donde desapareció no funcionaban

22.000 reclusos requisados

Cerca de 3.900 integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia (CCV) hicieron parte de esta estrategia, dejando objetos ocultos en caletas cavadas dentro de los establecimientos carcelarios. Alrededor de 22.000 personas privadas de la libertad fueron requisadas, y se incautaron 1.320 teléfonos celulares, 1.700 tarjetas SIM, tres millones de pesos en efectivo, 450 litros de licor, 480 armas blancas artesanales y 427 kilogramos de estupefacientes.

“Es un trabajo importante que se hace con el Cuerpo de Custodia y Vigilancia para desmantelar esas mafias y redes criminales que delinquen al interior de los establecimientos de reclusión”, afirmó el director del INPEC, al cierre de la jornada.

Le puede interesar: ¿Lo eligieron como jurado de votación y no puede asistir? Así puede pedir la exoneración

Sumado a esta operación, el ministro de Justicia (e) reiteró la intención de instalar bloqueadores de señal en varios centros de reclusión para atacar la extorsión y las estafas. El plan iniciará en los establecimientos de El Barne, en Valledupar, y La Dorada, identificados como focos persistentes de operaciones criminales de este tipo.