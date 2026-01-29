Esposa del congresista Diógenes Quintero revela detalles sobre el trágico vuelo de Satena en el que murió el político

Políticos de todos los sectores reaccionaron a la muerte de Diógenes Quintero y las 15 víctimas del accidente del vuelo HK4709 de Satena.

Diana Riveros, esposa de congresista Diógenes Quintero, dio detalles sobre las horas previas al accidente en el que el político perdió su vida, y habló sobre el vuelo y la vida familiar con el representante de la curul de paz del Catatumbo. Las declaraciones de Riveros se dieron en la emisora La Fm, desde la sede de la Fiscalía de Cúcuta.

Dice que no ha recibido más información de las autoridades

“No tenemos información, no se han comunicado conmigo, no me han dicho nada”, afirmó la esposa de Quintero sobre el contacto directo con las autoridades después del lamentable suceso. Riveros dice que se enteró del desenlace del siniestro por el senado y la gobernación del departamento. También ha recibido datos de fuentes que estaban cerca del accidente, pero lo contado siguen siendo hipótesis.

Además, reveló que el representante frecuentaba ese trayecto aéreo por sus actividades políticas. Riveros señaló que hacían ese viaje constantemente porque “era muy fácil”, pues tardaba tan solo 17 minutos a comparación de las cinco horas que toma en carretera. “Era maravilloso”, aseguró, contrario al viaje terrestre que, dice, “era muy peligroso” por la presencia de grupos armados.

“Yo asumía que él ya estaba en Ocaña”

“Yo misma le compré los tiquetes, inclusive ayer no le logré hacer el check-in y por eso le pedí que llegue temprano al aeropuerto", manifestó entre lágrimas. “Se fue temprano, logró ingresar. Yo asumía que él ya estaba en Ocaña, cuando a mi me llaman, a la 1:30 p. m., y el tendría que haber aterrizado a las 12:17″.

También afirmó que Diógenes “era un hombre que le encantaba estar en la casa. Como viajaba tanto, como le tocaba estar en Bogotá, como tenía tanto trote en su trabajo si felicidad era llegar a su casa, ponerse una pijama, tirarse con sus niños al piso, y jugar”. A Quintero le gusta ir a correr, montar bicicleta, jugar fútbol, y “era un hombre de muy bienos hábitos, muy juicioso para hacer ejercicio”.

“Muy disciplinado, muy amoroso. Era un hombre que no se limitaba en dar amor, en expresiones de cariño hacia nosotros”, dijo refiriéndose también a la relación del congresista con sus bebé de un año y su hija de cuatro.