La historia de las dos parejas de esposos que murieron en el accidente aéreo de Satena en Catatumbo

Foto de del exconcejal de Ocaña, Juan David Pacheco, junto a su esposa María Alejandra Sánchez, y la del neurocirujano Rolando Peñaloza, quien viajaba con su esposa María del Carmen Díaz Rodríguez.

La tragedia aérea ocurrida en el Catatumbo este miércoles 28 de enero de 2026 dejó no solo un saldo de 15 personas fallecidas en el accidente aéreo, sino también historias familiares que hoy enlutan a la región. Entre las víctimas se encontraban dos parejas de esposos, cuyas muertes han causado profunda conmoción: la del exconcejal de Ocaña, Juan David Pacheco, junto a su esposa María Alejandra Sánchez, y la del neurocirujano Rolando Peñaloza, quien viajaba con su esposa María del Carmen Díaz Rodríguez.

El accidente involucró a una aeronave Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709, operada por la empresa AERCA, que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña. Según información oficial, el avión perdió contacto con los radares a las 11:54 a. m., cuando se aproximaba al municipio de La Playa de Belén, y debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña sobre las 12:10 del mediodía. Horas después, las autoridades confirmaron que la aeronave se había accidentado en zona rural de este municipio nortesantandereano.

Accidente aéreo en Norte de Santander deja 15 muertos, entre ellos un exconcejal y un neurocirujano

Una de las historias que más ha impactado a la opinión pública es la de Juan David Pacheco Mejía, quien fue concejal de Ocaña y era hijo de la reconocida comerciante Miladys Mejía. Viajaba junto a su esposa, María Alejandra Sánchez Criado, con quien tenía una hija menor de cinco años, que hoy queda huérfana tras la tragedia. Amigos y conocidos los describen como una pareja joven, comprometida con su familia y con la región.

La otra pareja estaba conformada por Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón, médico neurocirujano, y su esposa María del Carmen Díaz Rodríguez, ambos también fallecidos en el siniestro. El profesional de la salud era ampliamente reconocido en el nororiente del país por su trayectoria médica y su servicio en clínicas de Norte de Santander.

La lista completa de pasajeros fallecidos incluye a: Natalia Cristina Acosta Salcedo, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Maira Alejandra Avendaño Rincón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Anirley Julio Osorio, Juan David Pacheco Mejía, Karen Liliana Perales Vera, Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón, Anayisel Quintero, Gineth Rincón, Carlos Salcedo, Diógenes Quintero Amaya y María Alejandra Sánchez Criado. A ellos se suman los dos tripulantes: el capitán Miguel Vanegas y el primer oficial José de la Vega.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, confirmó oficialmente la tragedia al señalar que “no hay sobrevivientes”, y envió un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas. Además, informó que el Gobierno Nacional activó todos los protocolos de atención para este tipo de emergencias.

Como parte del acompañamiento institucional, se habilitó una sala especial en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, destinada a brindar información oficial y apoyo psicológico a los familiares. La ministra también confirmó que los cuerpos serán trasladados a Cúcuta, donde se realizarán los trámites de identificación y entrega a sus allegados.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del accidente aéreo, el Catatumbo y Ocaña enfrentan una jornada de duelo marcada por la pérdida de líderes, profesionales y familias enteras, cuyas historias hoy reflejan la dimensión humana de una de las tragedias aéreas más dolorosas del inicio de 2026 en Colombia.