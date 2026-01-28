Emisora del Ejército lideró campaña para apoyar búsqueda de avión siniestrado en zona del Catatumbo

La Emisora del Ejército Nacional lideró una campaña de comunicación para apoyar las labores de búsqueda del avión siniestrado en el Catatumbo, luego de que se reportara la desaparición de una aeronave de la aerolínea Satena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

A través de un video difundido por el Ejército Nacional, se observó a un locutor de la institución realizando un llamado en vivo por la emisora institucional, solicitando a la comunidad información que permitiera ubicar el paradero de la aeronave, identificada como Beechcraft 1900 de matrícula HK-4709, operada por la empresa SEARCA. La campaña buscaba movilizar a los habitantes de la región, caracterizada por su compleja geografía, para facilitar las labores de localización.

Avión desaparecido en ruta Cúcuta–Ocaña fue encontrado siniestrado en Hacarí

Sin embargo, en la tarde de este miércoles 28 de enero, las autoridades confirmaron que la avioneta fue finalmente hallada siniestrada en zona rural del municipio de Hacarí, una de las áreas más apartadas del Catatumbo. De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave cayó en jurisdicción de la vereda Curasica, alrededor del mediodía, luego de que habitantes del sector escucharan un fuerte estruendo.

Los pobladores alertaron a las autoridades tras encontrar los restos de la aeronave en una zona boscosa de difícil acceso, lo que complicó inicialmente las tareas de rescate. En imágenes compartidas en redes sociales se observa que el avión quedó totalmente destruido entre la vegetación, evidenciando la magnitud del impacto.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial el número de víctimas fatales, mientras avanzan las labores de inspección y recuperación en el lugar del siniestro. No obstante, la aerolínea Satena informó que a bordo de la aeronave viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, lo que mantiene en vilo a familiares y comunidades de la región.

Aunque aún no se ha revelado la identidad de todas las personas que se movilizaban en el vuelo, se logró establecer que entre los pasajeros se encontraba el representante a la Cámara por Norte de Santander, Diógenes Quintero Amaya, quien hace parte de la curul de paz del Catatumbo y de la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí. También viajaba Carlos Salcedo, reconocido como representante de paz del Catatumbo.

La noticia generó múltiples reacciones en el ámbito político y social. Uno de los primeros en pronunciarse fue el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, oriundo de esta región del país, quien expresó su profunda preocupación por lo ocurrido.

“Muy preocupado por los pasajeros que van a bordo. Ahí está mi paisano Diógenes Quintero, curul de paz del Catatumbo, con quien compartimos la esperanza y el trabajo por la paz del país. Que aparezcan pronto”, manifestó el también precandidato presidencial a través de sus redes sociales.

Las autoridades aeronáuticas y organismos de socorro continúan en la zona adelantando las investigaciones para establecer las causas del accidente, mientras se mantienen activados los protocolos de emergencia. La Emisora del Ejército, por su parte, reiteró su disposición para seguir apoyando la difusión de información oficial que contribuya al esclarecimiento del caso y al acompañamiento de las comunidades afectadas por esta tragedia aérea en el Catatumbo.