Hay vuelos retrasados en el aeropuerto El Dorado por intensa neblina que generó restricciones en la mañana

En la mañana de este jueves 29 de enero, una intensa neblina se presentó en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Varios vuelos amanecieron cancelados o reprogramados por la baja visibilidad de la zona reportada por la Aeronáutica Civil que, aunque fue disminuyendo, generó retrasos en los itinerarios que aún persisten.

La autoridad aérea advirtió que por las condiciones climáticas, más de 10 vuelos nacionales e internacionales presentaron retrasos o cancelaciones, con destinos como Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Buenos Aires, como consecuencia de las condiciones climáticas adversas. Además, a lo largo del día pueden haber cambios en los vuelos ya programados en horas de la tarde por las novedades en el itinerario.

Aerolíneas se pronunciaron

Varias de las principales aerolíneas del país informaron a sus usuarios sobre los posibles cambios en los vuelos por la neblina. Desde Avianca expresaron que activaron exoneración para flexibilizar a sus pasajeros viajando entre las 5:00 a. m. y las 11:59 p. m., por lo que pueden cambiar su vuelo según disponibilidad.

Por su parte, Latam instó a las personas interesadas a consultar el estado de sus vuelos en la página web para prever inconvenientes.

Luto en la industria aeronáutica por vuelo de Satena

La industria aeronáutica del país ha estado en el centro del interés público después del trágico accidente involucró a una aeronave de la empresa Satena. El avión, que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, perdió contacto con los radares a las 11:54 a. m., cuando se aproximaba al municipio de La Playa de Belén. Aunque se esperaba que a las 12:10 del mediodía aterrizara en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, horas después las autoridades confirmaron que la aeronave se había accidentado en zona rural de este municipio nortesantandereano.