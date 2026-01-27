¿Fin a las llamadas desde las cárceles? Anuncian inicio de bloqueo de señal de celulares en los penales

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, anuncio que a partir de esta semana, la última de enero de 2026, inicia el bloqueo de señal de celular en varias cárceles de el país. La medida se aplicará en las cárceles de Cómbita, Valledupar y La Dorada, con la intención de combatir la extorsión y la criminalidad que se coordina desde el interior de estos espacios.

Este anuncio se hizo en medio de la entrega de dotación al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en la cárcel La Modelo, en Bogotá. Allí se otorgaron a los integrantes de la institución 400 chalecos antibalas, 315 pistolas, 324 chalecos antibalas y 2.000 máscaras de protección, lo que representa una inversión superior a los 15.000 millones de pesos en un momento de graves amenazas a la seguridad de quienes trabajan para esa entidad.

Decisión se tomó tras denuncias de Bukele

La decisión se tomó tras denuncias del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en las que habla de una presunta red de estafas dentro del centro penitenciario de Cómbita, en Boyacá, que afecta a ciudadanos de varios países del continente. “No podemos permitir que el flagelo de la extorsión, no solamente se naturalice en Colombia sino que se expanda a Centroamérica”, afirmó Idárraga.

Así, el ministro aseveró que está misma semana se bloqueará la señal en la cárcel de Cómbita, y luego se extenderá la medida a otros centros carcelarios. El jefe encargado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Rafael Sanguino, deberá reportar “resultados concretos” rápidamente sobre el funcionamiento de los bloqueadores de señal en Cómbita.

“No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas”

“No puede ser posible que existiendo tanta tecnología, el único lugar del mundo donde no funcionan los bloqueadores de señal sea Colombia”, señaló el líder de la cartera de Justicia. Además, explicó que la instrucción fue dada al director de la Uspec para ejecutar la medida esta misma semana.

“No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas”, dijo Idárraga, subrayando que “no hay tregua”. Igualmente, advirtió que la permanencia de los directores de los centros de reclusión dependerá del orden y la legalidad que haya dentro de ellos. “Fiesta que haya de privados de la libertad en un establecimiento de reclusión, director que se va”.

Hacia el final de su intervenciónel ministro subrayó: “Si no acabamos con los celulares en las cárceles, esta violencia difícilmente va a cesar”.