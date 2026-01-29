Fico reveló que en 44 minutos que duró el aguacero llovió todo lo que normalmente llueve en un mes como enero

En la tarde de este miércoles, 28 de enero, se registró uno de los más fuertes aguaceros de los últimos tiempos, pero sobre todo, en el menor tiempo posible. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que solo fueron 44 minutos los que duraron las precipitaciones, pero con tal fuerza, que dejó sectores como El Poblado gravemente afectados.

El mandatario informó que a pesar de los daños, no se registraron reportes de heridos de gravedad ni pérdidas de vidas humanas o animales por las inundaciones.

Aguacero en Medellín dejó vías destrozadas en El Poblado

Aunque el aguacero se registró en gran parte del Valle de Aburrá, los daños más grandes se reportaron en el suroriente de Medellín, en El Poblado, sobre la Avenida Las Vegas, cerca de la estación del metro Poblado y del centro comercial Monterrey. Un sector por el que pasa la quebrada La Presidenta que se desbordó antes de desembocar en el río Medellín.

Según el Sistema de Alertas Tempranas, Siata, en esta zona de la ciudad, los reportes indican que en un mes como enero en promedio caen en ese sector 85 milímetros de agua lluvia y durante los 44 minutos que duró el aguacero cayeron cerca de 87 milímetros.

“Durante este fuerte episodio de lluvias, recibimos cerca de 250 llamadas a la línea emergencia 123, principalmente por afectaciones en la zona sur oriental comuna 14 El Poblado”, informó el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres de Medellín, Dagrd.

El alcalde reveló que entre las 2:46 y las 3:30 p. m. fue la mayor intensidad del aguacero, elevando los niveles hasta riesgo rojo en las quebradas La Presidenta (El Poblado) y Santa Elena (Caicedo), y riesgo naranja en Chorro Hondo (Villa Hermosa), La Volcana y Yerbabuena (El Poblado), así como en el río Aburrá.