“Yo no defiendo a Maduro: digo que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano”: Petro en plenaria de CAF

Durante su intervención en la plenaria principal de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que no defiende al mandatario venezolano Nicolás Maduro, sino que considera que debe ser juzgado por un tribunal internacional.

Para leer:“Trump me cambió el discurso”: Petro habla de una convocatoria armada y revela un discurso inédito sobre la defensa del poder en Colombia

“Yo no defiendo, como dice mi prensa, a Maduro. Digo es que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las tres Américas, si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico que creo se debe construir”, afirmó el jefe de Estado colombiano durante su discurso en Panamá.

En Panamá, Petro impulsa justicia hemisférica y cooperación contra el narcotráfico

Petro insistió en que la lucha tradicional contra el narcotráfico no ha dado resultados efectivos y, por el contrario, ha permitido que este fenómeno se expanda a nivel global. “La vieja idea que se practica no ha servido para detener el narcotráfico. Lo que yo veo es que crece, crece y crece. Y no es regional, es mundial, universal”, señaló.

En ese sentido, el mandatario explicó que las redes que controlan el tráfico de drogas no pertenecen exclusivamente a mafias colombianas o latinoamericanas, sino que operan como una estructura criminal multinacional. “Hay latinos, hay albaneses, hay franceses, hay suecos, hay alemanes, españoles, hay norteamericanos, hay mexicanos y hay estadounidenses. Es una multinacional internacional”, afirmó.

Para el presidente Petro, este escenario obliga a los países a trabajar de manera articulada, compartiendo información e inteligencia policial. “Es un enemigo más poderoso que solo podemos combatir si juntamos inteligencias. Y lo estamos haciendo con todas las inteligencias policiales de esos países”, agregó, destacando sus recientes reuniones con líderes como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para fortalecer los mecanismos de integración regional.

Las declaraciones de Petro se dieron en el inicio de su agenda oficial en Panamá, a donde llegó en la madrugada de este miércoles 28 de enero acompañado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, la ministra de Comercio, Diana Morales, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

La presencia del mandatario colombiano en este país responde a su participación en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, evento conocido como el “Davos latinoamericano”, que reúne durante dos días a más de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos de la región.

El encuentro cuenta con la participación de siete jefes de Estado, entre ellos el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, cuya presencia resulta clave para Colombia debido a las recientes tensiones bilaterales relacionadas con la imposición de aranceles y el aumento del 900 % en la tarifa de transporte del crudo colombiano.

Aunque no está prevista una reunión bilateral formal entre Petro y Noboa, se espera que ambos coincidan durante la agenda oficial del Foro, especialmente en la foto protocolaria con los jefes de Estado. Otro de los encuentros que genera expectativa es el eventual acercamiento entre Petro y José Kast, tras las polémicas declaraciones del presidente colombiano luego de su elección.

Dentro de la agenda del mandatario colombiano se contempla la participación en la sesión inaugural del Foro, una visita al stand de ProColombia, un recorrido por el Canal de Panamá, un almuerzo en el Palacio Presidencial Las Garzas y reuniones bilaterales con líderes de Brasil, Guatemala y Jamaica.