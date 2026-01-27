“Trump me cambió el discurso”: Petro habla de una convocatoria armada y revela un discurso inédito sobre la defensa del poder en Colombia

El presidente Gustavo Petro desató una nueva polémica nacional e internacional tras revelar que una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo llevó a modificar un discurso que tenía previsto pronunciar en la plaza de Bolívar, en el que, según afirmó, planteaba una convocatoria armada para defender el poder en Colombia en caso de su eventual caída.

Para leer: Presidente Petro recibirá visa para reunirse con Trump en la Casa Blanca: ¿Será permanente?

“Trump me cambió el discurso, pero está escrito y dos personas lo tienen; algún día lo publicarán”, aseguró el mandatario colombiano durante una intervención pública. Petro explicó que el texto hacía referencia a la manera en que, simbólicamente, el país debía “moverse como jaguar” si él “caía en el Palacio cuidando la espada de Bolívar”, uno de los emblemas históricos más representativos de su Gobierno.

Polémica por declaraciones de Petro: habló de invitar a soldados armados para defender el poder

De acuerdo con las declaraciones del jefe de Estado, el discurso contemplaba una invitación directa a miembros de las Fuerzas Militares, a quienes habría convocado a presentarse armados para asumir un rol de defensa del proyecto político que encarna su administración. “Iba a invitar a todos los soldados de Colombia, que con permiso o sin permiso llegaran con el fusil y las municiones para convertirse en guardias libertadores al lado del batallón guardia presidencial que fundó Bolívar”, afirmó Petro.

Las palabras del mandatario generaron reacciones inmediatas en distintos sectores políticos, jurídicos y sociales, que cuestionaron el alcance y las implicaciones de una afirmación de este tipo, especialmente en un país con una historia marcada por el conflicto armado y la violencia política. Analistas advirtieron que el mensaje podría interpretarse como una tensión entre el poder civil y el estamento militar, así como una narrativa que pone en el centro la movilización armada en escenarios de crisis institucional.

Petro insistió en que el discurso no fue pronunciado, precisamente porque la conversación sostenida con Donald Trump lo llevó a replantear su contenido. Sin embargo, no ofreció mayores detalles sobre el contexto exacto del diálogo con el exmandatario estadounidense ni sobre los puntos específicos que motivaron el cambio de postura.

La referencia a la espada de Bolívar y al batallón guardia presidencial volvió a encender el debate sobre el uso de símbolos históricos en el discurso político del actual Gobierno, una práctica recurrente del presidente Petro para reforzar su narrativa de transformación, resistencia y defensa del poder popular.

Desde sectores de la oposición se pidió prudencia y se solicitó a los organismos de control evaluar el alcance de las declaraciones, al considerar que podrían tener implicaciones en materia de seguridad nacional y orden constitucional. Otros actores, en cambio, interpretaron las palabras como una expresión retórica y simbólica, más que como una intención real de convocar a una acción armada.

Hasta el momento, ni el Gobierno de Estados Unidos ni voceros cercanos a Donald Trump se han pronunciado oficialmente sobre las afirmaciones del presidente colombiano. Entretanto, el debate sigue abierto y las declaraciones de Petro se suman a una serie de mensajes que han marcado su relación con sectores militares, políticos y diplomáticos, en medio de un clima de alta polarización y constante escrutinio público.