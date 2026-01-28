Petro denuncia que le dijeron a Trump que Verónica Alcocer era su intermediaria y testaferra: “La vincularon con dinero de Maduro”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a una información que, según él, llegó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que involucraba a su esposa, Verónica Alcocer, en supuestos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro y financiamiento de grupos sociales en Colombia.

Durante una intervención pública este martes, el mandatario afirmó que versiones infundadas habrían sido presentadas ante las autoridades estadounidenses, generando confusión y sospechas sobre la primera dama. “A los gringos de Trump le dijeron que a mi esposa, los agentes de Maduro le habían entregado decenas de millones de dólares para financiar a la primera línea”, aseguró Petro, al rechazar de plano estas versiones.

Petro denuncia que le dijeron a Trump que Verónica Alcocer era su intermediaria y testaferra con dinero de Maduro

El jefe de Estado explicó que, según lo que le habrían transmitido al presidente estadounidense, “dijeron que Verónica Alcocer era la intermediaria y testaferra mía”, en referencia a supuestos fondos provenientes de Venezuela. Petro calificó estas acusaciones como falsas y producto de desinformación transmitida por aliados de intereses particulares, asegurando que ni él ni Alcocer han recibido dinero de Maduro ni de ninguna fuente ilícita.

Es importante recordar que Verónica Alcocer y el propio Petro fueron incluidos en la llamada “Lista Clinton” por parte del Gobierno de Estados Unidos, designación que implica sanciones financieras y bloqueos de activos bajo sospecha de vínculos con narcotráfico u otras actividades ilícitas, algo que ambos han negado en múltiples ocasiones.

Petro atribuyó la llegada de esas versiones ante Trump a rumores alimentados por terceros con intereses económicos, quienes, según él, habrían preferido proteger sus bienes antes que presentar información veraz, generando así una imagen distorsionada de la realidad.

Contexto de la reunión con Trump

El mandatario colombiano también aprovechó su intervención para referirse al encuentro que sostendrá con Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, una cita que ha generado expectación tanto en Colombia como en Estados Unidos. Petro aseguró que la reunión será “clave, fundamental y determinante” para abordar temas de interés bilateral, entre ellos la lucha contra el narcotráfico, las garantías democráticas, la situación en Venezuela y las sanciones que pesan sobre él y su país.

El presidente colombiano contará con una visa especial para ingresar a Estados Unidos, luego de que le fuera suspendida meses atrás tras pronunciarse públicamente en apoyo a una marcha en Nueva York y criticar al Ejército estadounidense por obedecer órdenes de Trump.

La reunión ha alimentado el debate en medios y en la opinión pública sobre qué temas concretos será posible abordar, y si el presidente estadounidense llevará propuestas propias a la mesa de diálogo. Petro ha sido crítico de algunas acciones de Washington, como las operaciones militares contra narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, y la reciente intervención en Venezuela.

Por su parte, Donald Trump ha llegado a calificar a Petro como “líder del narcotráfico”, insinuando que podría ser un objetivo directo de operativos similares al que llevó a la detención de Nicolás Maduro en enero de 2026, un señalamiento que el mandatario colombiano ha rechazado enfáticamente.

Mientras tanto, el Gobierno colombiano se prepara para la cita diplomática, que algunos analistas consideran un momento crucial para intentar restablecer puentes con Estados Unidos y aclarar malentendidos que, según Petro, han sido alimentados por versiones infundadas que incluso alcanzaron al más alto nivel del Ejecutivo norteamericano.