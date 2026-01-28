Así quedará la tarifa mínima de taxi en Bogotá para 2026: aumentó 600 pesos frente al 2025

El decreto que define las tarifas de taxi en la capital del país ya está listo, y revela las nuevas directrices de la Secretaría Distrital de Movilidad para los precios de este servicio. La tarifa mínima quedará en 8.000 pesos, mientras que el banderazo o arranque tendrá un valor de 4.500 pesos. Además, el documento incluye cambios en los parámetros de cobro por taxímetro, con lo que cada 100 metros, es decir, cada unidad, valdrán 159 pesos.

Lea también: ¿Lo eligieron como jurado de votación y no puede asistir? Así puede pedir la exoneración

En esto quedarán los recargos

El servicio desde y hacia el Aeropuerto El Dorado o el Puente Aéreo tendrá un costo adicional de 8.000 pesos, y el recargo nocturno, dominical o festivo se estableció en 3.800 pesos. Además, el servicio puerta a puerta contará con un recargo de 1.500 pesos que se suma al valor final de la carrera.

La medida también establece ajustes para los servicios de taxi que operan a través de plataformas tecnológicas, los cuales incluyen un costo adicional por el factor de calidad. El valor por kilómetro, que será de 1.625 pesos, ascenderá a 1.654 pesos con el factor de calidad.

Además, el banderazo para este tipo de servicios tendrá un costo de 4.600 pesos. las carreras desde o al Aeropuerto o el Puente Aéreo, valdrán de 8.100 o 8.300 pesos, dependiendo de si se aplica o no el factor de calidad; y los recargos nocturnos, dominicales o festivos se mantendrán en 3.800 pesos.

Le puede interesar: ¿Fin a las llamadas desde las cárceles? Anuncian inicio de bloqueo de señal de celulares en los penales

La carrera mínima para estos servicios, equivalente a cinco kilómetros, tendrá un valor de 8.100 o 8.300 pesos. Por su parte, el recargo por servicio puerta a puerta seguirá siendo de 1.500 pesos.

Este proyecto estaba para comentarios hasta el 26 de enero, y ahora queda a la espera de la firma del alcalde Carlos Fernando Galán y de la secretaria de Movilidad, que sucederán a más tardar la primera semana de febrero para que entre en vigencia.