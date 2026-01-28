Satena se pronunció por avión desaparecido a minutos de aterrizar en Ocaña: este fue su último rastro

La aerolínea Satena emitió hace unos minutos un comunicado oficial para esclarecer los tiempos críticos del vuelo NSE 8849, que se encuentra desaparecido desde la mañana de este miércoles 28 de enero en Norte de Santander. La compañía confirmó que el contacto con la aeronave se perdió a las 11:54 a. m., en el pronunciamiento se reveló un dato clave y es que el incidente ocurrió 11 minutos antes de la hora programada para su aterrizaje en el municipio de Ocaña.

El reporte entregado evidencia un tiempo corto entre la operación normal y la emergencia. El avión despegó del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 a. m. con un itinerario de 23 minutos, teniendo previsto aterrizar a las 12:05 p. m. Sin embargo, la comunicación con el control aéreo se cortó abruptamente a mitad de camino, activando las alarmas.

El rastro se perdió en el “minuto 12” de vuelo

Según la información técnica brindada por Satena, la aeronave es un Beechcraft 1900 con matrícula HK4709, operada por la empresa SEARCA (Servicio Aéreo de Capurganá). A bordo se encuentran 15 personas: 13 pasajeros y dos miembros de la tripulación, de quienes no se tiene noticia desde el momento de la perdida de comunicaciones.

El comunicado subraya que, aunque el vuelo tiene código de Satena, la operación física del aparato está a cargo de un tercero. Este detalle es importante para la investigación que ya adelanta la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, la cual busca determinar si el silencio radial obedeció a factores meteorológicos propios de la zona montañosa del Catatumbo o a fallas mecánicas súbitas en el bimotor.

Articulación inmediata con la Fuerza Aeroespacial

Frente a la gravedad de los hechos, la aerolínea indicó que se establecio un Puesto de Mando Unificado en coordinación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). El objetivo es precisar la última ubicación reportada a las 11:54 a. m. para enfocar allí los recursos de búsqueda y rescate, dado que la geografía entre Cúcuta y Ocaña presenta complejidades topográficas que dificultan el acceso terrestre inmediato.

Para el manejo de la situación con los familiares de quienes iban abordo, Satena activó un protocolo de contención y habilitó la línea telefónica (601) 919 3333. Por medio de este canal, mencionan que entregarán información y directa exclusivamente a los familiares, buscando reducir la incertidumbre mientras avanzan los operativos de rastreo en la zona. La compañía ha sido enfática en que cualquier novedad sobre el paradero del HK4709 será comunicada por sus vías institucionales.