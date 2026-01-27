“Buscan el fracaso de nuestro gobierno”: ministro de Minas responde a subida de 900 % en costo de transporte de crudo

La reciente decisión del gobierno de Ecuador, presidido por Daniel Noboa, de elevar la tarifa de transporte de crudo colombiano a ese país un 900 % despertó la indignación de Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. El funcionar emitió un largo mensaje en redes sociales sobre la medida que hace pasar ese costo de 3 a 30 dólares.

“Están enrareciendo el ambiente político de la región”

En su extensa publicación, Palma comenzó afirmando que “el gobierno ecuatoriano habla de la necesidad de luchar contra el narcotráfico, pues bien, hablemos de eso, que también es nuestro interés y lo hemos demostrado con datos y hechos”, y mencionó que ahora ese ya no están hablando de eso, acusando al gobierno del país vecino de estar “enrareciendo el ambiente político en la región con una nueva excusa”.

“Ahora elevan unilateral y arbitrariamente el precio del transporte de crudo por uno de sus oleoductos violando, nuevamente, compromisos previamente adquiridos, como el acuerdo del 13 de febrero de 2011″ dijo, y señaló que con su decisión afectan “principalmente a pequeños productores de crudo”.

Envía mensaje a opositores y gremios

Palma arremetió contra los sectores de oposición que celebran “decisiones como estás” e hizo un llamado a la unidad. “Ojalá seamos capaces de poner por encima los intereses de nuestra nación, de nuestra patria, sin perder la perspectiva de la cooperación, la diplomacia y la política”.

Además, convocó a los gremios petroleros a ser creativos y no “pensar con el gobierno ecuatoriano”. Así, afirmó que pueden intentar hacer de la situación actual “una oportunidad para seguir transportando y exportando ese crudo en medio de otras condiciones logísticas en beneficio de nuestro país”.

“¿Dónde está su patriotismo?"

El ministro se despachó contra el consejo gremial, preguntándole “¿Dónde está su patriotismo?“ tras criticar su demanda la emergencia económica: ”Calla frente a esta agresión contra nuestro país que afecta empresas, trabajadores y nuestra economía. Como también calla ante la actitud de los mayoristas de combustibles colombianos que dejaron de comprar etanol nacional y sus inventarios están a punto del colapso".

Palma acusó al gobierno ecuatoriano de “responder con agresiones” y afirmó que cancelaron las conversaciones pactadas “para volver a agredir”. Igualmente, indicó que esperan poder resolver este problema tarifario con diplomacia y diálogo.

“Buscan el fracaso de la hermandad de dos pueblos. Buscan el fracaso del multilateralismo. Buscan el fracaso de nuestro gobierno. Pero no pasarán”, finalizó con contundencia, en un tono que se asemeja al usado comúnmente por el presidente Gustavo Petro.