Siete de los nueve candidatos de la Gran Consulta no consideran lo sucedido en Palestina como un genocidio

En el ‘Debate de la gente’, realizado el domingo 25 de enero por El Tiempo y RCN, los nueves precandidatos que se disputaran la candidatura presidencial de la centro-derecha en la Gran Consulta por Colombia expresaron sus posiciones frente a diferentes cuestiones de actualidad, entre ellas el genocidio perpetrado por Israel en Palestina. En un formato de respuestas cortas escritas sobre un tablero, cada candidato respondió a la pregunta “¿Considera que la acción militar de Israel en Palestina fue un genocidio?"

Los siete que dijeron ‘NO’

De los nueve candidatos participantes, siete respondieron a la pregunta con un contundente ‘NO’, dejando en claro una posición que ya habían expresado en otras ocasiones y que se une a sus intenciones de reestablecer las relaciones con Israel.

Paloma Valencia, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán y Vicky Dávila respondieron que no consideran que la ofensiva de Israel sobre el territorio palestino, que ha dejado más de 67.000 muertos, no es un genocidio.

Solo dos que sí reconocieron el genocidio

Los únicos candidatos que respondieron ‘SÍ’ a la polémica pregunta fueron Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria. “Para nosotros, el reconocimiento de la sociedad de académicos expertos sobre el genocidio —que hace una semana y media se pronunció y dijo: ‘Sí, en Palestina, en el conflicto Israel-Palestina se está consumando un genocidio’— no puede ser ignorado. Tenemos que reconocerlo” dijo Oviedo a Infobae en una entrevista de hace varios meses. Sin embargo, afirmó que reestablecería las relaciones diplomáticas con el estado genocida.

“Tenemos que poner sobre la balanza si nuestro rechazo a ese genocidio significa cerrar completamente, primero, las oportunidades de agricultura de precisión que tiene Israel hoy. Israel es una potencia mundial en agricultura de precisión, es decir, en el uso de tecnología, internet y mecanización de procesos agroindustriales”, afirmó el exdirector del dane ante el medio citado.