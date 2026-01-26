“La carta es apenas la punta del iceberg”: Hijo de Maria Fernanda Cabal sobre su renuncia al Centro Democrático

Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, se pronunció en redes sociales ante la carta que envió su padre, José Felix Lafaurie, al Centro Democrático (CD) anunciando su salida y la de Cabal del partido. En la misiva, dirigida al presidente del CD, Gabriel Vallejo, se citan distintos puntos que evidenciarían irregularidades en la elección de la candidata del partido y se pide una “escisión” del mismo para que Cabal cree su propia colectividad política.

José Félix Lafaurie manifestó la inconformidad de él y su esposa con el proceso que dio con Paloma Valencia como la candidata del Partido, y pese a que afirmaron que seguirían apoyándola, expresaron su voluntad de irse del Centro Democrático.

“En buena hora ante el maltrato sistemático”

Frente a lo mencionado en la carta, el hijo de ambos políticos emitió varios trinos en X celebrando la decisión de su madre, acompañados de reposts a otros mensajes que también festejaban la salida del Cabal y hablaban de los desplantes que le habría hecho el CD. “En buena hora ante el maltrato sistemático. Colombia necesita una derecha de verdad!” dijo su primera publicación.

Poco después, Lafaurie insistió en la relevancia de la salida de su madre y dio pistas de otros posibles problemas que habría enfrentado Cabal en el partido: “La carta es apenas la punta del iceberg. Hay responsabilidades, trampa y mucho maltrato detrás. El país merece conocer la verdad, sobre todo, los más de 200 mil electores de Mfda”.

Finalmente, reiteró su inconformidad con el CD insistiendo: “Te usan, te maltratan y cuando reclamas dicen que le haces el juego a la izquierda”. Esto lo dijo contestando a un usuario que calificaba la decisión de Cabal como egoísmo y decía que “le están haciendo favores a Cepeda y a Petro con todo esto”. Lafaurie remató sus comentarios señalando que “el verdadero favor a la izquierda lo hacen quienes pisotean a los suyos por cálculos políticos”.