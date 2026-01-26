“La campaña de ella estaba estancada”: Paloma Valencia no se guardó nada con María Fernanda Cabal

Una noticia que estremeció al mundo político en la mañana de este lunes 26 de enero fue la renuncia de María Fernanda Cabal al Centro Democrático, anunciada en una carta por su esposo, el presidente de Fedegán José Félix Lafaurie. Entre otras cosas, arremetieron contra la elección de Paloma Valencia como candidata del partido. Valencia contestó unas horas después.

Entre otras cosas, señaló que hay una “certeza fáctica y moral” de que los resultados del proceso interno del Centro Democrático para elegir su candidata fueron adulterados. Incluso, señalaron que hubo resultados en departamentos que contradijeron la “información oficial” que

Además, mencionó la participación de personas específicas y la realización de ejercicios similares en otros departamentos, indicando que, en el caso de la Guajira, los resultados “contradicen la información oficial”.

En otro aparte Lafaurie también manifestó la intención de su esposa de salir del partido y crear una nueva colectividad. "Merecemos una salida digna por lo que promovemos una escisión del CD que le permita a María Fernanda Cabal formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del Partido y las normas vigentes del CNE", puntualizó Lafaurie en la misiva.

En una entrevista que le concendió a la emisora Blu Radio, Paloma Valencia negó que se fuera a dar una escisión en el partido, tal y como lo propuso Lafaurie en su carta.

Paloma Valencia defendió los procesos internos del Centro Democrático

Paloma Valencia aseguró que encuestas externas la daban como ganadora o, en el peor de los casos, arrojaban un empate con María Fernanda Cabal y Paola Holguín, quienes estuvieron hasta el final en la carrera del Centro Democrático.

“Las mediciones internas de nuestra campaña mostraban cómo poco a poco la fuimos alcanzando, la fuimos sobrepasando y era cuestión de tiempo, porque la campaña de ella (María Fernanda Cabal) estaba estancada y la nuestra estaba creciendo”, explicó Paloma Valencia.

Entre otras cosas, señaló que los procesos internos del partido estuvieron sometidos a auditorías y tienen todas las verificaciones.

“Yo espero que la doctora Cabal reconsidere. Ella sabe de mi aprecio, de mi admiración y de mis constantes invitaciones a que permanezca en esta campaña, que va a elegir la primera mujer presidente. Sin embargo, también quiero ser absolutamente clara: escisiones del partido no habrá. Este es un partido monolítico, que no se va a escindir y no se va a partir”, concluyó Valencia en entrevista con Blu Radio.