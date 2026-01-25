De La Espriella responde a señalamientos por haber sido el defensor de criminales

Abelardo De La Espriella, candidato a la presidencia, le respondió a las afirmaciones hechas por el general retirado Óscar Naranjo en una entrevista a la revista Semana en la que aseguró que fue el defensor de los criminales que él persiguió durante los años que estuvo de servicio en la institución.

Ante los señalamientos del general retirado, que coinciden con los que se leen en las redes sociales, el candidato publicó un extenso mensaje en el que explicó la importancia de la defensa para la democracia y el estado de derecho.

También le puede interesar: Habría nuevo remezón de ministros en el gobierno de Petro y saldrían los más antiguos

Abelardo De la Espriella respondió a los que dicen que defendió criminales

En un extenso mensaje le respondió al exgeneral, de quién también revelo casos en los que él mismo y su familia han tenido la necesitad de contratar a un abogado penalista.

“Señor general Naranjo, me cuesta mucho responder a sus ataques: respeto y quiero profundamente la institución de la que usted fue director. Lamento sus prejuicios frente a los abogados penalistas. Déjeme decirle esto: sin la debida defensa jurídica de los capturados que, a lo largo de los años, presentó ante la justicia, usted nunca hubiese tenido éxito en su labor policial, pues la legalidad de cualquier procedimiento judicial está ligada al respeto del debido proceso, y para ello es fundamental un defensor. Incluso su hermano, condenado por narcotráfico en Alemania, no habría tenido un juicio justo, sino un linchamiento, de no haber contado con un profesional del derecho que lo asistiera”, dice la primera parte.

Luego dijo que “me imagino, general Naranjo, que cuando El Chapo Guzmán lo acusó de recibir sobornos, o cuando lo señalaron de ser socio del coronel Danilo González y de alias “Jabón”, lo primero que le vino a la mente fue llamar a un abogado".

“Parafraseando al maestro Francesco Carrara: Todo hombre honorable podrá pensar que nunca en su vida cometerá un delito; pero ¡ay de aquel tonto que piense que nunca en su vida será investigado! Un proceso penal sin abogado es un cuerpo sin vida, porque quien reviste de legalidad la acción punitiva del Estado es el profesional del derecho", finalizó diciendo.