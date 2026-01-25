“Voy a derrotar al heredero de la guerrilla”: Abelardo De la Espriella reacciona a resultados de encuesta que favorecen a Iván Cepeda

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió al actual escenario electoral y a los resultados de las encuestas que miden la intención de voto, enfatizando, con su lenguaje, que la campaña por la Presidencia de la República este 2026 atraviesa un momento de fuerte polarización política.

En un mensaje que publicó a través de sus redes sociales, el aspirante afirmó que los sondeos de opinión reflejan una disputa entre dos visiones opuestas de país.

De la Espriella aseguró que ‘la campaña está polarizada’

“Con las encuestas no se pelea. De todas las realizadas hasta ahora, algo es claro: la campaña está polarizada entre la destrucción total de Colombia y un futuro maravilloso, en el que juntos vamos a materializar la revolución de la abundancia para llevar prosperidad a todos los colombianos”, escribió.

De la Espriella sostuvo que, independientemente de las cifras que arrojen las mediciones electorales, su estrategia se mantendrá enfocada en el trabajo político. “Ante cualquier cifra: siempre más humildad y más trabajo”, agregó.

En el mensaje fue directo y dijo “El único enemigo es Cepeda y lo que él representa; por eso, con la ayuda de Dios y el apoyo de millones de patriotas, voy a derrotar al heredero de la guerrilla”.

Horas después publicó otro mensaje en el que le respondió al General Naranjo, quien aseguró que como abogado había trabajado con criminales que él persiguió, una de las principales críticas que recibe como candidato.

“Lamento sus prejuicios frente a los abogados penalistas. Déjeme decirle esto: sin la debida defensa jurídica de los capturados que, a lo largo de los años, presentó ante la justicia, usted nunca hubiese tenido éxito en su labor policial, pues la legalidad de cualquier procedimiento judicial está ligada al respeto del debido proceso, y para ello es fundamental un defensor”, dijo en la primera parte.

Luego le dijo: “Incluso su hermano, condenado por narcotráfico en Alemania, no habría tenido un juicio justo, sino un linchamiento, de no haber contado con un profesional del derecho que lo asistiera. Me imagino, general Naranjo, que cuando El Chapo Guzmán lo acusó de recibir sobornos, o cuando lo señalaron de ser socio del coronel Danilo González y de alias “Jabón”, lo primero que le vino a la mente fue llamar a un abogado“.