Petro confirmó que el cuerpo de Camilo Torres será depositado “con honores” en la Universidad Nacional

Petro confirmó que respetará que el cuerpo de Camilo Torres sea depositado en la Universidad Nacional.

En la mañana de este viernes 23 de enero, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) dio a conocer que el cuerpo de Camilo Torres Restrepo, fue encontrado luego de dos años en que el gobierno de Gustavo Petro intensificó su búsqueda.

El cura guerrillero y quien perteneció al ELN, fue declarado como desaparecido el 15 de febrero de 1966. Sin embargo la misma organización guerrillera confirmó que Torres murió en su primer combate en Patio Cemento, Santander. Desde entonces, los militares de la época ocultaron su cadáver durante 60 años.

El cuerpo del fundador de la sociología en Colombia fue encontrado por un grupo de antropólogos forenses después de dos años de búsqueda en el departamento de Santander.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro, quien en repetidas ocasiones ha elogiado el legado de Camilo, confirmó que respetará que el cuerpo sea depositado “con honores” en la Universidad Nacional.

“El cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo será respetado y depositado con honores como el fundador de la facultad de sociología de la Universidad Nacional y como fundador de la teología de la liberación en el mundo. Sacerdote y revolucionario”, escribió el mandatario.

Es importante destacar, que el mismo mandatario le ha reiterado a la guerrilla del ELN, tomar los caminos de Camilo Torres, para realizar la paz en Colombia.

Medicina Legal realizará análisis forenses a pruebas óseas de Camilo Torres

Por otro lado, Medicina Legal confirmó mediante un comunicado, que realizará “un abordaje interdisciplinario técnico-científico a diferentes muestras óseas” del cuerpo de Camilo Torres.

La entidad dejó claro que en su poder no se encuentran los restos del cura guerrillero.