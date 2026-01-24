Masacre en Guaviare: 26 disidentes de ‘Iván Mordisco’ habrían sido ejecutados con tiros de gracia tras ser sedados

Nuevos y graves detalles han salido a la luz sobre el asesinato de 26 guerrilleros de las disidencias de las Farc, estructura liderada por alias “Iván Mordisco”, ocurrido en el departamento del Guaviare. De acuerdo con información de organismos de inteligencia, las víctimas habrían sido sedadas previamente por al menos un infiltrado identificado con el alias de “Calarcá”, lo que las dejó en estado de indefensión antes de ser ejecutadas.

Para leer: Se confirma que hay cuatro menores entre los 26 muertos por enfrentamiento entre disidencias en Guaviare

Según reveló el periodista Ricardo Ospina, de Blu Radio, los 26 disidentes, entre los que se encontraban varios menores de edad, fueron asesinados con tiros de gracia, lo que refuerza la hipótesis de una ejecución planificada y no de un enfrentamiento armado, como se reportó inicialmente.

Sedados y ejecutados: nuevos detalles sacuden el caso de los 26 disidentes asesinados en Guaviare

En un comienzo, las autoridades informaron que las muertes se habrían producido en medio de combates entre disidencias en la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación descartó esa versión y confirmó que los hechos son ahora materia de investigación, ante las inconsistencias encontradas en la escena.

La gravedad del caso aumentó tras la denuncia de autoridades indígenas del Cauca, quienes señalaron que entre los fallecidos habría al menos seis personas pertenecientes a territorios ancestrales caucanos, incluidos menores víctimas de reclutamiento forzado. De acuerdo con el Tejido de Defensa de la Vida, los asesinados pertenecían al pueblo indígena Nasa, asentado en el municipio de Caldono, al norte del Cauca.

Mauricio Capaz, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), confirmó que ya se estableció contacto con las familias de las víctimas. “Algunas se han desplazado hasta el departamento del Guaviare y mantenemos coordinación con la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Medicina Legal para el traslado de los cuerpos”, explicó.

Capaz rechazó de manera contundente el reclutamiento forzado, al señalar que continúa afectando de forma sistemática a los pueblos indígenas. “Este fenómeno no solo impacta a niños, sino también a adultos, y termina en desenlaces tan lamentables como este”, afirmó.

Por su parte, el consejero mayor del CRIC, Edinson Peña, recordó que diversos grupos armados ilegales han declarado al pueblo Nasa como objetivo de exterminio físico y cultural. “Han optado por el reclutamiento forzado de nuestros niños, quienes son llevados a departamentos lejanos y luego pierden la vida en confrontaciones armadas”, denunció.

Las autoridades ancestrales reiteraron su rechazo al uso de las armas y la violencia en los territorios indígenas y exigieron a los actores armados devolver a los niños de la guerra, cesar las acciones bélicas y abrir caminos de diálogo hacia la paz.

Asimismo, solicitaron al Gobierno Nacional adoptar acciones urgentes y efectivas que garanticen la protección de los menores, frenen el reclutamiento forzado y salvaguarden la vida y la integridad de los pueblos originarios, en medio de un conflicto que sigue cobrando víctimas inocentes.