Se confirma que hay cuatro menores entre los 26 muertos por bombardeos en Guaviare

Medicina Legal confirmó en las últimas horas que entre los cuerpos que fueron recuperados tras los bombardeos que se registraron en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en medio de una operación militar del Ejército Nacional, se encuentran al menos cuatro menores de edad, como había sido denunciado por organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de los 26 cadáveres ingresados para estudios forenses en la sede de Villavicencio, Meta, hasta el momento han sido identificadas 24 personas.

Cuatro menores de edad hacen parte de los muertos tras bombardeos en el Guaviare

Del total de personas fallecidas, cuatro corresponden a menores de edad: tres niñas y un niño. Aún la identidad de dos cuerpos no ha podido ser establecida.

“Una vez avanzadas las labores de los equipos forenses para el abordaje de 26 cuerpos procedentes del área rural del municipio de El Retorno, Guaviare, a la fecha se ha logrado la identificación de 24 personas”, informó Medicina Legal en su reporte oficial conocido por Noticias RCN.

Según el mismo documento, 21 de los cuerpos corresponden a personas de sexo masculino y cinco a sexo femenino, entre estos últimos se encuentran tres de las menores identificadas. Las víctimas habrían muerto durante un bombardeo del Ejército Nacional dirigido contra estructuras de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

De manera preliminar, las autoridades han señalado que los menores habrían sido reclutados de forma forzada por las disidencias. Lo que vuelve a poner en evidencia la gravedad del reclutamiento infantil en Colombia.

Según el reporte del 21 de noviembre del 2025 de Unicef, el reclutamiento de menores ha aumentado hasta en un 300 % en los últimos años, dejando a cientos de niños atrapados en medio del conflicto armado.