“No sabíamos de la presencia de menores”: Petro dio nuevas explicaciones por bombardeo en el Guaviare

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el bombardeo que perpetraron las Fuerzas Militares en Guaviare que dejó siete menores de edad fallecidos. A través de su cuenta oficial en la red social X, el primer mandatario cuestionó duramente a quienes compararon ese ataque con otras operaciones militares que él mismo ha criticado en el pasado.

(Lea también: Exministro de Duque se puso del lado del actual ministro de Defensa: “el verdadero crimen es el reclutamiento”).

Entre otras cosas, se refirió directamente a los militantes de izquierda que se oponen a su gobierno.

“No es cierto que rompí el principio de distinción. En la selva adentro donde se produjo el bombardeo era imposible romperlo: no había civiles en la zona. Es desobligante que comparen los bombardeos a Gaza, al remanso en Putumayo y a los lancheros en el Caribe, en esos sitios han bombardeado solo civiles desarmados y lo hacen con armas mucho más letales que las que usamos, no es comparable con el bombardeo a las columnas de Mordisco, armadas y en plena ofensiva”, indicó el presidente Petro en su cuenta de X.

Luego, indicó que entre las tropas de alias Iván Mordisco solo había combatientes y señaló que abstenerse de lanzar bombardeos sobre esas tropas puede generar que a la larga los grupos armados incorporen más niños, niñas y adolescentes a sus filas.

“No sabíamos de la presencia de menores. Dicen que no debemos bombardear. Posición equivocada que conlleva a que los grupos armados del narco recluten más y más niños, violando el DIH”, anotó el primer mandatario.

Petro dijo que ha ordenado 12 bombardeos en tres años

Así mismo, arremetió contra los grupos armados ilegales por reclutar niños para proteger a sus mandos y capos. En ese sentido, indicó que toda negociación con esas organizaciones criminales tiene como primer acuerdo sacar a los niños del conflicto.

“Así cumplimos con el DIH. Los menores combatientes, concepto del DIH, tiene un trato preferencial cuando caen prisioneros, hemos cumplido con el DIH. El bombardeo como opción letal mayor que disponemos como estado, lo he usado 12 veces en los tres años de mi gobierno, no hay cambio de conducta, otra cosa es que la prensa no informe, siempre he tomado la decisión última, he buscado al máximo inteligencia que ubique la presencia de menores cuando está es posible, siempre tomo la decisión cuando mandos/capos están presentes en el lugar y están en actitud ofensiva contra la sociedad y el estado (sic)”, añadió el mandatario en su pronunciamiento.

Incluso advirtió que seguirá tomando este tipo de decisiones respetando el DIH. Y señaló que ha preferido la paz y la resolución de los conflictos mediante acuerdos, algo que le ha “criticado la derecha”.

Sin embargo, sostuvo que también es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. “Sé de la guerra y tomo decisiones de guerra como comandante supremo de las fuerzas militares del país, y lo hago con la mayor información posible y mi mayor saber. Está vez protegimos soldados, siempre buscaré que se minimicen sus muertes, pero la lucha es por una Colombia Libre para todas y todos. Aquí reproduzco los conceptos del DIH para menores combatientes”, concluyó el mandatario.