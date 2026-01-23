Trump advierte que “una gran fuerza va camino a Irán” pero sigue abierta la posibilidad de diálogo

Una foto facilitada por la Casa Blanca muestra al presidente estadounidense Donald Trump en la Sala de Crisis de la Casa Blanca en Washington, D. C., EE. UU., el 21 de junio de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves 22 de enero, a bordo del Air Force One, que “una gran flotilla” de su país se dirige a Irán. El mandatario afirmó que esta medida se toma " por si acaso" sucede una emergencia, pero afirmó que tal vez no tengan que usarla.

“Veremos que pasa”, afirmó el mandatario en su regreso del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Estas declaraciones se dan después de que el portaaviones USS Abraham Lincoln fuera visto de camino a la región de Irán, según datos de rastreo de embarcaciones.

Trump afirmó que desde Washington están siguiendo “muy de cerca” lo que pasa en Irán, en medio de las multitudinarias protestas en las que han muerto más de 3.000 personas, según el régimen, o más de 4.500 según varias ONG.

Otra fuerte advertencia al régimen iraní

Días antes, en una entrevista con la cadena NewsNation, afirmó que el país asiático sería “borrado de la faz de la tierra” en caso de intentar asesinarlo. El mandatario lanzó las alarmantes afirmaciones en el marco de un intercambio de amenazas entre varios países.

“Trump sabe que, si alguna mano de agresión se extiende hacia nuestro líder, no solo cortaremos esa mano, sino que también prenderemos fuego a su mundo”, dijo, por su parte, Abolfazl Shekarchi, portavoz de las fuerzas armadas iraníes.

En el Foro de Davos, el presidente norteamericano afirmó que está abierto a hablar con el régimen iraní en caso de que ellos también lo quieran, por lo que sigue abierta esa ventana pese a la escalada actual.