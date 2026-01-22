“Ella propuso la ley de gravitación universal”: Burlas a Angélica Lozano por su reacción a reducción de salario de congresistas

Lozano es la presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, donde la reforma laboral fue aprobada en tercer debate.

En redes sociales ha surgido una ola de comentarios, burlas y memes sobre la senadora Angélica Lozano, quien es tendencia por su reacción al decreto del gobierno Petro que reduce el salario de los congresistas.

“La luchamos, la logramos”

Pese a que Lozano tuvo una reacción positiva, pues celebró la eliminación de la prima especial de servicios para estos funcionarios, el video que publicó sobre la decisión llamó la atención porque, según usuarios, hace parecer que ella se atribuye ese logro. “Celebramos esta decisión. La luchamos, la sufrimos, la lloramos (...). Hoy es una realidad, la luchamos, la logramos” afirmó la congresista.

Además, señaló: “El último proyecto de ley que presentamos, que de hecho sea probó en el Senado y se hundió en Cámara, está siendo una realidad gracias a un decreto del Gobierno que deroga la prima”, pese a que la disposición de Petro no pasó por el legislativo.

“Deberían convocarla a la selección”

Las críticas y burlas en redes no se hicieron esperar, con comentarios atribuyéndole, jocosamente, diferentes momentos históricos e incluso bíblicos. A uno de ellos, que la equiparaba con Dios, lo citó con un video riéndose de los comentarios de las, según ella, “bodegas petristas”.

Los usuarios de X también han relacionado a la senadora con eventos icónicos de la humanidad, como la llegada de los europeos a América, la llegada del ser humano a la Luna y las manifestaciones de la Plaza de Tiananmen.

Los memes y comentarios son numerosos, con ‘tiros’ como que “deberían convocarla a la selección” o que “ella propuso la ley de gravitación universal y la teoría de la relatividad”.