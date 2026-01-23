Tras críticas, ‘Fico’ confirmó que el Metro de Medellín tendrá horario extendido por concierto de Bad Bunny

Los conciertos que realizará Bad Bunny en Medellín han generado gran expectativa a nivel nacional y en las últimas horas ha habido una controversia sobre la posibilidad de que el Metro de la capital antioqueña preste sus servicios en horarios extendidos.

El tema encendió un fuerte debate en redes sociales debido a que la propia cuenta oficial del Metro de Medellín en la red social X indicó inicialmente que no habría un horario distinto en su operación. En un trino en el cual usó varios de los títulos de las canciones de Bad Bunny el sistema de transporte público explicó sus razones.

“𝐓𝐢𝐭𝐢 𝐦𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐨́ por qué el Metro no se extiende. En 𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨, en esta ocasión, para la 𝐖𝐮𝐞𝐥𝐭𝐢𝐭𝐚, los organizadores del concierto no dieron money para extender el servicio del Metro de Medellín aún con los 𝐎𝐣𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐥𝐢𝐧𝐝𝐨𝐬 que les hicimos para ello. De esa forma, metieron la propuesta en la 𝐍𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚. Cuando los empresarios y/o artista lo solicitan, como en otros conciertos, hemos trabajado juntos para ofrecer horarios especiales y que sea 𝐔𝐧 𝐛𝐚𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐨𝐥𝐯𝐢𝐝𝐚𝐛𝐥𝐞. 𝐄𝐬𝐚 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐥𝐝𝐚́“, advirtió el Metro.

El trino no cayó bien en la opinión pública y se llenó de comentarios negativos. De hecho, el metro tuvo que borrarlo.

Tras una ola de críticas, el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, indicó que la decisión sería otra.

“El Metro de Medellín sí tendrá extensión de horario durante los 3 días del concierto de Bad Bunny. Queremos que nuestra gente y quienes nos visitan desde distintas partes del mundo disfruten el concierto con todas las garantías, tranquilos y seguros. En articulación con el Metro de Medellín, les damos una muy buena noticia: durante los tres días habrá operación comercial extendida hasta la 1:30 a. m., para que el regreso a casa sea más fácil y ordenado”, explicó Gutiérrez en un su cuenta de X.

¿Cómo funcionará el Metro de Medellín tras conciertos de Bad Bunny?

En su propia cuenta de X, el Metro de Medellín explicó que sus servicios solo operarán en zonas específicas para ayudar a los ciudadanos a movilizarse a altas horas de la noche. Pues bien, indicaron que el viernes 23 de enero, el sábado 24 de enero y el domingo 25 de enero habrá una operación exclusivamente en las líneas A y B del Metro hasta la 1:30 de la mañana.

“El viernes 23 y el sábado 24, a partir de las 11:00 de la noche la única estación habilitada para el ingreso de usuarios será Estadio. El domingo 25 de enero el ingreso a esta estación será desde las 10:15 de la noche”, advirtió el Metro.

Así mismo, indicaron que para la salida de usuarios se habilitarán las estaciones de la línea A y B, con excepción de Prado, Parque Berrío, Alpujarra, Aguacatala, Ayurá, Cisneros, Suramericana y Floresta.

También les pidieron a los usuarios cargas su tarjeta Cívica con antelación, pues los puntos de venta de pasajes físicos solo estarán habilitados hasta las 11 de la noche.