Absurdo: Aseguran que en Medellín por conciertos de Bad Bunny están cobrando hasta 20 millones por una noche de hospedaje

A través de las redes sociales está circulando un video en el que se evidencia que el costo de los alojamientos por la llegada de los conciertos de Bad Bunny en Medellín están por las nubes. Esta semana se realizarán los tres conciertos del artista puertorriqueño en el Atanasio Girardot y la ciudad se dispone a recibir a los miles de fanáticos que llegarán para asistir a cada uno de los shows.

Sin embargo, una de las situaciones que más ha alertado a los asistentes a las diferentes fechas es el costo que tiene el alojamiento y lo que a muchos les está pasando y es que les han cancelado las reservaciones que pensaban estaban aseguradas desde el año pasado.

¿Cuánto cuesta una noche de hospedaje para conciertos de Bad Bunny en Medellín?

“Tengo una queja pública con los precios de las noches de los hoteles en Medellín. Imagínense que estaba ayudando a una amiga que viene al concierto de Bad Bunny a buscar apartamento. Obviamente está super corto de tiempo, es obvio que si iba a conseguir sería muy caro, que por cuatro noches carísimo fueran 6 millones, carísimo, no en un súper hotel, sino en un Airbnb normal. ¿Cómo es posible que yo estaba buscando y encuentro precios exorbitantes? En mi cabeza no cabe como alguien puede cobrar eso por 4 noches en un hotel", empezó diciendo Kathrin Abdala en su cuenta de Tiktok.

En el video la creadora de contenido, publicó las imágenes que evidencian los costos de los alojamientos que se encontró. Cabe aclarar que no son hoteles tradicionales, sino Airbnb.

“Apartamento en El Lleras de lujo, cuatro habitaciones, 4 camas, 98.240.000 pesos. Dejo la imagen para que no crean que es mentira. Otro, apartamento en El Poblado, ático de lujo de 14 habitaciones, ok, 14 personas caben, ¡87.600.000 pesos! y por último tenemos un apartamento en Medellín, completamente renovado, 1 habitación, 1 cama, por 4 noches, ¡25.368.974 pesos!“, reveló.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Por 98 millones de pesos lo mínimo que espero es que me cobije el mismísimo Bad Bunny y me cante antes de dormir“, ”El problema empieza desde que normalizan 4 noches en 6 millones...“, ”Deberían regular los Airbnb y sus exorbitantes cobros“ y ”Medellín es costosísimo, ni hablemos de los arriendos, debería el alcalde regular esto“.

PUBLIMETRO consultó a Sandra Restrepo, gerente de Cotelco Antioquia, quien indicó que esto responde a “un comportamiento normal de oferta y demanda”. Sin embargo, coincide en que es importante que exista un ente regulador, ya que muchos hospedajes cancelan las reservaciones, presuntamente, porque saben que pueden cobrar más, cuando la fecha del evento es más cerca.

Por su parte, Juan Camilo Vargas, director ejecutivo de AsoHost, habló con PUBLIMETRO y explicó que ”en Colombia no existe una norma que regule los los costos o los precios o la implantación de precios en el alojamiento turístico, ya sea de hoteles, hostales, viviendas turísticas, glamping, etc. Como sí sucede, por ejemplo, en los servicios públicos".

Vargas indicó que por esta razón los prestadores de servicios turísticos fijan libremente sus tarifas, siempre y cuando cumplan con todas las obligaciones legales.

“Nosotros tenemos un contexto normativo que es la ley 300 del 96 y la 2068 del 2020, en donde está todo el marco normativo general para la prestación de servicios turísticos en Colombia. Pero adicional a ello, hay un área del conocimiento que es utilizada por las aerolíneas, por las agencias de viajes, por el alojamiento, sea de hoteles, rentas cortas, etc., que se llama revenue management, que es la fijación de precios según la fluctuación de oferta y demanda, que se se mide por medio de herramientas de inteligencia de mercados y pricing”, explicó.

Ante el caso de los afectados por las cancelaciones, Vargas indica que “es necesario por parte del Estado que socialice las herramientas con las cuales se cuentan para la defensa del consumidor y las líneas para reportar o denunciar casos de vulneración de los derechos del consumidor, ya que hay todo un contexto normativo bien elaborado para esto”.

Además, destacó un hecho real y es que las personas en algunos casos “no denuncian por desconocimiento, hay veces porque les da pereza. Cuando se alquila por medio de plataformas digitales, revisar muy bien la política de cancelación, exigir a la plataforma. Airbnb, es una plataforma muy garante del consumidor o del huésped”.